El sentimiento del mercado de criptomonedas se está enfriando en relación con la semana anterior, lo que puede generar algunas preocupaciones sobre una posible corrección. Los datos muestran que los inversores a largo plazo han vendido un récord de 828.000 Bitcoins en los últimos 30 días. Al mismo tiempo, los datos de Glassnode sugieren que muchos de los indicadores en cadena de Bitcoin, como NUPL y RPRL, han alcanzado niveles extremadamente ajustados, lo que indica euforia con el 95,3% de las direcciones de BTC registrando ganancias no realizadas (al 3 de diciembre). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el índice del dólar cae ligeramente al comienzo de la semana y el sentimiento en los mercados bursátiles mundiales es positivo, principalmente debido a la euforia en el mercado de valores chino. Mientras tanto, los contratos de Wall Street se negocian sin cambios, marginalmente por debajo de los niveles del viernes. Flujo de capital entrando en los ETFs de Bitcoin y Ethereum Los fondos ETFs siguen acumulando Bitcoin y Ethereum, aunque la actividad remitió ligeramente el pasado viernes. Los precios retroceden por la toma parcial de beneficios. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Gráficas del Bitcoin y del Ethereum Si nos fijamos en el Bitcoin, podemos señalar que el soporte clave se encuentra en el rango de 88.000-90.000$. Por debajo de estos niveles hay una brecha hasta los 74.000$. Por tanto, una caída por debajo de estos niveles podría sugerir una corrección más profunda del mercado. A su vez, un rápido retorno por encima de 100.000$ haría probable una nueva prueba de máximos históricos para atacar nuevas resistencias. Fuente: xStation5 Ethereum experimenta un fuerte impulso alcista y todavía está perdiendo alrededor del 20% con respecto a los picos históricos de 2021. Los niveles de Fibonacci de 23,6 y 38,2, respaldados por fuertes reacciones recientes de los precios, pueden resultar 'stops' a corto plazo en un posible escenario bajista. El nivel de 3.000$ parece ser un soporte a largo plazo muy fuerte con 61,8 de Fibonacci y el límite superior del último canal descendente, que duró desde la primavera hasta finales de octubre/principios de noviembre. Fuente: xStation5 Los inversores a largo plazo han estado vendiendo Bitcoins a un ritmo récord, y el grupo STH registró un beneficio promedio de 25.500$ por Bitcoin. El indicador de impulso STH aumenta, lo que sugiere que la presión de venta también puede llegar a este grupo.

