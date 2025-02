El Bitcoin cae por debajo de los 89.000 dólares

El Bitcoin cae otro 3,15% hasta los 88.400 dólares, ampliando las caídas de ayer. Esta corrección se produce sin un catalizador claro, probablemente como resultado de múltiples factores. Bitcoin continúa con los descensos El desplome de Bitcoin comenzó el viernes tras la noticia de un robo récord de ByBit. En ese momento, Bitcoin empezó a caer desde unos 98.000 dólares. El Grupo Lazarus, vinculado a Corea del Norte, robó casi 1.500 millones de dólares en Ethereum durante el proceso de transacción rutinario de ByBit, que implicaba mover fondos a otra cartera mediante transacciones multisig. Aunque ByBit anunció durante el fin de semana que había recuperado casi el 100% de los fondos robados, la confianza de los inversores en el mercado de las criptomonedas se ha visto muy afectada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las caídas de hoy amplían los acontecimientos del fin de semana y también están influenciadas por el débil sentimiento en el mercado de valores. Bitcoin se ha mantenido por encima de los 90.000 dólares desde finales de noviembre, probando repetidamente su límite inferior. El nivel clave a tener en cuenta hoy es un cierre de vela diaria por encima de los 90.000 dólares, que apoyaría una consolidación continua y un posible repunte. Los próximos objetivos de soporte son 89.000 dólares, seguidos de 85.000 dólares. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "