El Bitcoin sube casi un 1% y supera los 107.000 dólares, dejando atrás los 100.500 dólares registrados el 5 de junio. El precio de Bitcoin se encuentra ahora solo un 4,5% por debajo de su máximo histórico. El repunte se ve respaldado por el sentimiento positivo en el mercado bursátil en general, donde el índice S&P 500 ha ganado casi un 2% en las últimas cinco sesiones, borrando por completo el retroceso previo provocado por las preocupaciones sobre la guerra comercial relacionada con Trump. Los inversores esperan un avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué está impulsando el precio del Bitcoin? La mejora de las condiciones técnicas, el debilitamiento del dólar, la sólida confianza en Wall Street y el creciente optimismo en torno a un posible acuerdo comercial con China contribuyen a la idea de que Bitcoin podría superar pronto sus máximos históricos. Tras una corrección a corto plazo de aproximadamente 112.000 dólares a 100.500 dólares, Bitcoin ha recuperado la marca de los 107.000 dólares, a pesar de que las últimas sesiones mostraron salidas netas de ETFs de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos, por tercera sesión consecutiva. En este sentido, conviene recordar que el viernes 6 de junio, el S&P 500 superó los 6,000 puntos, alcanzando su nivel más alto desde febrero, mientras que el dólar estadounidense continuó debilitándose. Además, según TheKingfisher.io, existe un importante grupo de liquidez entre 99.000 dólares y 102.000 dólares, compuesto por posiciones apalancadas en Bitcoin. Precio de Bitcoin Los datos del viernes muestran que el IBIT de BlackRock registró salidas netas de aproximadamente 57 millones de dólares. Sin embargo, el hecho de que el impulso se mantenga fuerte a pesar de los retiros de ETF sugiere que la actividad institucional podría repuntar pronto a medida que Bitcoin se acerca a sus niveles récord. Bitcoin también encontró soporte cerca de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días en el gráfico diario, completando una corrección de aproximadamente el 10 % desde sus máximos históricos y manteniendo un nivel técnico clave. Fuente: xStation5 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance El aumento de la oferta monetaria M2 en los bancos centrales globales también se considera un factor fundamental que sustenta la narrativa "deflacionaria" a largo plazo de Bitcoin.

