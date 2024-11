El DAX 40 avanza pese a la débil lectura del PMI

Los mercados europeos muestran una amplia fortaleza hoy, con el W20 polaco liderando los avances (+0,64%), seguido del índice suizo (+0,48%) y el Dax 40 alemán (+0,45%). El 5 holandés (+0,30%), el FTSE 100 del Reino Unido (+0,29%) y el europeo (+0,21%) también cotizan al alza, con el español igualando el desempeño del EUROSTOXX en +0,21%. El austriaco (+0,20%), el CAC40 francés (+0,09%) y el italiano (+0,06%) muestran subidas más modestas, pero aún cotizan en positivo. Cotización del Dax 40 En cuanto al desempeño sectorial del DAX alemán, el mercado muestra un sesgo predominantemente positivo, con todos los sectores cotizando en territorio verde. Los servicios públicos lideran las subidas (+1,30%), seguidos de los materiales (+0,69%) y la atención sanitaria (+0,85%). Los servicios de comunicación (+0,69%) y la tecnología de la información (+0,86%) muestran un desempeño sólido. Los bienes de consumo discrecional (+0,45%), los industriales (+0,46%) y los bienes de consumo básico (+0,07%) muestran ganancias más moderadas. Los servicios financieros suben (+0,15%), lo que contribuye al sentimiento positivo general. La amplitud del mercado es excepcionalmente fuerte, con los 10 sectores cotizando al alza, lo que sugiere una presión de compra generalizada en las acciones alemanas. El desempeño agregado del DAX muestra una ganancia del +0,57%, lo que refleja el impulso positivo en los mercados europeos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rentabilidad del índice Dax por sectores. Fuente: Bloomberg Financial LP El sentimiento de mercado mejorado es particularmente evidente en la rotación sectorial, con sectores defensivos como los servicios públicos y la atención sanitaria que se comportan sólidamente junto con los sectores cíclicos, lo que indica una participación equilibrada en el mercado. Este desempeño positivo se produce a pesar de los recientes y desafiantes datos del PMI alemán, que sugieren que los inversores podrían estar mirando más allá de las preocupaciones económicas a corto plazo. El índice alemán, el Dax 40, cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% tras romperlo ayer. Para los bajistas, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% es la primera prueba, habiendo actuado previamente como soporte. Si se rompe, la media móvil simple (SMA) de 100 días y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% podrían volver a probarse. Para los alcistas, la resistencia clave se encuentra por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Este nivel ha actuado como una fuerte resistencia. El RSI está listo para una divergencia alcista, mientras que el MACD se ajusta con una posible señal alcista. Fuente: xStation Noticias de empresas del Dax 40 Zalando SE (ZAL.DE) recibió un voto de confianza de Citi, que elevó su precio objetivo de 37,50 a 38 €, manteniendo la calificación de Compra . El pequeño ajuste en el precio objetivo sugiere una confianza constante en los fundamentos del minorista en línea a pesar de las difíciles condiciones del mercado.

BMW (BMW.DE) anunció planes para implementar un aumento de precio de hasta el 3 % en toda su gama de modelos, a partir del 1 de enero de 2025 en India. El ajuste afectará tanto a los vehículos de producción local, incluidos los modelos Serie 2 Gran Coupé y Serie X, como a los modelos CBU importados como el i4, i5 e i7. Esta estrategia de precios refleja la respuesta de la empresa a las condiciones del mercado en el segmento de automóviles de lujo indio.

Las acciones de Brenntag (BNR.DE) subieron hasta un 3,9 % después de la mejora de la calificación de Berenberg a Compra, con un precio objetivo sin cambios de 76 €. El corredor considera que la acción tiene un "precio demasiado pesimista" de cara al año fiscal 25, y señala que, si bien la recuperación del volumen puede ser modesta, los comparables de la era de la pandemia han sido superados por completo. La acción actualmente mantiene un consenso mixto de analistas con 11 compras, 8 retenciones y 3 ventas.

Porsche AG (P911.DE) presenta una oportunidad de compra según Citigroup, luego de una importante caída del 9% en las acciones esta semana que llevó las acciones a mínimos históricos. A pesar de las preocupaciones de los inversores, los analistas Harald C Hendrikse y Soumava Banerjee mantienen su calificación de Compra, argumentando que los temores actuales sobre la exposición a China y los posibles impactos arancelarios probablemente sean exagerados. La acción ha caído un 28% en lo que va de año.

Los indicadores económicos alemanes mostraron una mayor debilidad en noviembre, y el PMI compuesto HCOB cayó a 47,3 desde 48,6. Mientras que el PMI manufacturero mejoró ligeramente hasta 43,2, superando las previsiones de 43,1, el PMI de servicios se contrajo inesperadamente hasta 49,4, incumpliendo las expectativas de 51,8 y marcando una caída significativa respecto del 51,6 anterior. Estas cifras sugieren que la mayor economía de Europa enfrenta desafíos cada vez mayores.

