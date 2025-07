El par EUR/USD cae un 0,5% tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El fin de la incertidumbre sobre los aranceles centra la atención en los niveles de los tipos de interés, aunque la perspectiva de una flexibilización monetaria en Estados Unidos podría limitar la debilidad del euro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar se recupera tras el acuerdo comercial El acuerdo entre la UE y Estados Unidos anunciado el domingo ha generado euforia en la bolsa europea, mientras que el dólar se recupera de sus mínimos tras la disminución del riesgo de guerra comercial entre los dos mayores socios económicos del mundo (el valor total del comercio entre la UE y Estados Unidos supera los 1,7 billones de euros). La UE acordó aceptar aranceles amplios del 15%, que también se aplicarán a los sectores automotriz y farmacéutico, sectores que anteriormente corrían el riesgo de aranceles aún más altos (aunque la comunicación entre Bruselas y Washington sobre estos sectores sigue siendo inconsistente). Sin embargo, cabe destacar que la tasa negociada sigue siendo superior al 10% anterior, y el nivel promedio general de aranceles impuestos por Estados Unidos es el más alto desde la década de 1930. Por lo tanto, el optimismo del mercado hacia el dólar y las acciones podría no estar en consonancia con la posible desaceleración económica a ambos lados del Atlántico: Bloomberg Economics aún pronostica una disminución del crecimiento del PIB estadounidense en 2025 del 1,9% (antes del Día de la Independencia) al 1,5% (actualmente). Todas las divisas del G10 han entrado en una corrección tras seis meses de ganancias frente al dólar (el gráfico muestra las variaciones porcentuales acumuladas en los tipos de cambio). Fuente: XTB Research ¿Corrigirá el EUR/USD? El escenario de una desaceleración económica en Estados Unidos en el segundo semestre de 2025 debería intensificar la presión para recortar los tipos de interés. Según las previsiones de consenso, no se espera que la Fed comience a relajar su política monetaria en la próxima reunión del FOMC (29-30 de julio), pero el ciclo de recortes de tipos debería comenzar en otoño (septiembre u octubre, suponiendo una nueva ola de presión inflacionaria y una estabilidad continua del mercado laboral). A corto plazo, los factores monetarios podrían favorecer una corrección del EUR/USD, aunque el regreso de la flexibilización y la reciente pausa del BCE limitan claramente el margen para tal movimiento. Además, es probable que los inversores comiencen a descontar un cambio en el liderazgo de la Fed hacia un candidato con una postura más moderada, designado por Trump (el mandato de Powell finaliza en mayo de 2026). Una divergencia significativa entre el diferencial de rendimiento de los bonos alemanes y estadounidenses a 10 años (gráfico inferior, rojo) y el EUR/USD (gráfico inferior, gris) sugiere que el tipo de cambio tiene margen de caída, especialmente a corto plazo. Fuente: XTB Research Nuestra descomposición de los fundamentos del EUR/USD indica una disminución significativa de la influencia del riesgo geopolítico (naranja) en la formación del tipo de cambio. El diferencial de rendimiento de los bonos (verde) ejerce actualmente la mayor influencia (negativa) en el par de divisas. Por otro lado, un amplio residuo positivo en julio (gris) sugiere que el EURUSD está sobrevalorado en relación con el nivel actual de los fundamentos analizados. Los datos del gráfico han sido estandarizados. Fuente: XTB Research

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "