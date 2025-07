El IPC de Canadá supera las expectativas

Los últimos datos de inflación publicados en Canadá correspondientes al mes de junio muestran un repunte significativo tanto en los precios de los productos industriales como en los de las materias primas. Resultados de inflación en Canadá Datos de inflación de junio: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPPI (Índice de Precios de Productos Industriales): actual 1,7 % interanual; anterior 1,2 % interanual.

IPPI: actual 0,4 % mensual; previsión 0,1 % mensual; anterior -0,5 % mensual. RMPI de junio: actual 1,1 % interanual; anterior -2,8 % interanual.

actual 2,7 % mensual; previsión -0,1 % mensual; anterior -0,4 % mensual. El IPPI y RMPI de Canadá repuntan En junio de 2025, el Índice de Precios de Productos Industriales (IPPI) de Canadá aumentó un 0,4 % respecto al mes anterior y un 1,7 % en términos interanuales, impulsado principalmente por un fuerte encarecimiento de los metales no ferrosos—especialmente los metales del grupo del platino sin trabajar—y de productos cárnicos como el pollo y la ternera, debido a la demanda estacional y a una oferta ajustada. Los precios de la energía y del petróleo también subieron, sobre todo el gasóleo, mientras que la gasolina refinada bajó pese al encarecimiento del crudo. Otros productos alimentarios, como el aceite de canola y de soja, registraron fuertes subidas ante la escasez de oferta interna. No obstante, algunos sectores como el de vehículos de motor y productos electrónicos experimentaron caídas de precios, lo que moderó el crecimiento global del índice. Por su parte, el Índice de Precios de Materias Primas (RMPI) registró un salto del 2,7 % mensual, impulsado por un aumento del 6,8 % en los precios de la energía en bruto, motivado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio, así como por subidas en los precios de minerales metálicos y ganado—especialmente cerdos—debido a la demanda para exportación y al fuerte consumo estacional. Fuente: Plataforma de XTB

