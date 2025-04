El Nasdaq 100 continúa su recuperación

Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 1% hoy. Si bien se han recuperado ligeramente del mínimo de ayer, cerca de los 17.600 puntos, es difícil hablar de una mejora radical en la confianza. El índice aún lucha por superar la resistencia de los 18.000 puntos y actualmente cotiza cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% de la onda ascendente de 2022. Ayer, Trump anunció que impondría aranceles del 50% a China a partir del 9 de abril si este país no retira sus aranceles de represalia del 32%. Desde entonces, no hemos visto ninguna respuesta significativa de China, salvo la declaración de ayer del Ministerio de Comercio, que enfatizó que China nunca aceptará políticas "coercitivas" de Estados Unidos. Mientras la amenaza de aranceles del 50% a China (lo que elevaría la carga arancelaria total al 70%) siga sobre la mesa, y persista el riesgo de que Donald Trump no esté "faroleando", es probable que la demanda de cobertura de mercado se mantenga alta. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La temporada de resultados en Estados Unidos comienza el viernes, y se espera que los bancos estadounidenses comenten ampliamente sobre la situación de los consumidores estadounidenses. Los datos de crédito al consumo publicados ayer sorprendieron con una disminución de 800 millones de dólares, en comparación con las expectativas positivas de 15 000 millones de dólares. Varias encuestas sugieren que los consumidores podrían haber reducido el gasto en las últimas semanas. Esto hace que el Nasdaq 100 sea particularmente sensible, tanto a los comentarios positivos como a los negativos de los bancos estadounidenses. Hasta entonces, la atención se centra en la "guerra comercial" y en cualquier posible "acuerdo" que Trump pueda anunciar, mientras continúan las negociaciones con varios países.

Cotización del Nasdaq 100 Esto explicaría el VIX relativamente elevado, rondando los 32 puntos. Mientras tanto, los principales índices estadounidenses, incluido el Nasdaq 100, que es particularmente sensible a posibles represalias comerciales de China, podrían seguir teniendo dificultades para superar los niveles de resistencia clave.

Los promedios de las EMA de 200 y 50 días se encaminan a formar un "cruce de la muerte" en el gráfico diario, lo que indica un posible cambio de tendencia a largo plazo. El índice cotiza aproximadamente un 10 % por debajo de su EMA de 200 días (línea roja). Una zona clave para que los alcistas recuperen su posición se encuentra alrededor de los 19 300-19 500 puntos, donde se produjeron importantes reacciones de precios en el pasado. Una ola de ventas más profunda y un mayor pánico podrían poner a prueba el área de los 15.000 puntos, correspondiente al retroceso de Fibonacci del 61,8 %. A corto plazo, el mayor riesgo parece ser la posible escalada de aranceles a China del 34% al 50%, lo que elevaría la carga arancelaria total al 70%, complicando aún más el entorno ya desafiante para las empresas tecnológicas estadounidenses y afectando las perspectivas de inflación más amplias en Estados Unidos. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "