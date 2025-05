Los futuros del Nasdaq 100 se disparan ante el primer acuerdo comercial entre Estados Unidos y China desde el comienzo de la guerra comercial.Tras las negociaciones que se han extendido estos últimos días, esta mañana se han dado a conocer los primeros informes sobre un acuerdo temporal entre China y Estados Unidos para reducir las restricciones comerciales impuestas a raíz del Liberation Day de Donald Trump, que ha agitado los mercados a escala global. Estados Unidos y China reducen aranceles En concreto, el acuerdo alcanzado en las últimas negociaciones entre Estados Unidos y China reducirá los aranceles impuestos entre ambos países. En el caso de los aranceles chinos, estos bajarán del 125% al 10% durante 90 días, mientras que los aranceles estadounidenses disminuirán del 145% al ​​30%. Estos aranceles entrarán en vigor el próximo 14 de mayo, y tanto Estados Unidos como China continuarán negociaando con el objetivo de establecer un acuerdo comercial a largo plazo de cara a futuro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Detalles del acuerdo entre Estados Unidos y China China reducirá los aranceles sobre los productos estadounidenses del 125 % al 10 % durante 90 días.

Los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos se fijarán en el 30 %: una tasa base del 10 % más un 20 % vinculado a las preocupaciones relacionadas con el fentanilo.

Las reducciones arancelarias entrarán en vigor el 14 de mayo.

Ambas partes mantendrán consultas de trabajo sobre asuntos comerciales y económicos.

Las negociaciones continuarán con el objetivo de establecer un acuerdo comercial a largo plazo en el futuro. Opinión de XTB Si bien el acuerdo marca sólo el primer paso hacia la consecución de un acuerdo más amplio y permanente, representa la primera señal de una disminución de las tensiones económicas entre las dos superpotencias económicas. De hecho, la magnitud de esta reducción arancelaria es mayor de lo previsto, lo cual refleja que ambas partes reconocen la realidad económica de que los aranceles afectarán el crecimiento global y que la negociación es la mejor opción de cara al futuro. Empresas de transporte marítimo, de consumo discrecional, las grandes tecnológicas o de pequeña capitalización serán algunas de las empresas más favorecidas por el acuerdo. La nueva tasa sobre China implica que el impacto en el arancel efectivo promedio sobre todas las importaciones estadounidenses es ahora de 10,4%, frente a los 20,3% anteriores, y mete aún más presión sobre Jerome Powell para bajar tipos en junio, que también ha visto como este fin de semana bajaba el precio de los medicamentos. El acuerdo también tiene implicaciones para el resto de países. Después del acuerdo de la semana pasada con Reino Unido, el nuevo acuerdo con China, y las posibles alianzas con India o Japón, veremos en qué lugar queda Europa, porque los últimos en alcanzar estos acuerdos comerciales podrían tener condiciones menos favorables. Cotización del Nasdaq 100 Tras el éxito de las negociaciones del fin de semana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están registrando importantes avances. El Russell 2000 está registrando el mayor aumento con un 4,00%, el Nasdaq 100 ha subido un 3,50% y el S&P 500 se cotiza con un alza del 2,60%. Fuente: xStation5



