El Nasdaq 100 ya cae mas de un 3%

El inicio de una nueva semana en los mercados financieros comienza con fuertes descuentos en el índice tecnológico, ante posibles cambios en el equilibrio de poder en la pujante industria de la inteligencia artificial. El Nasdaq 100, como índice que aglutina en su estructura a las empresas tecnológicas más importantes del mundo, baja actualmente un 3% después de que la empresa china DeepSeek hiciera público el acceso a su modelo de inteligencia artificial DeepSeek V3. El Nasdaq 100 se desploma La compañía DeepSeek asegura haber gastado alrededor de 6 millones de dólares en entrenar el nuevo modelo de IA y haber tardado varios meses en hacerlo, una mera fracción de la cantidad y el tiempo que los competidores estadounidenses tuvieron que dedicar a entrenar los modelos de inteligencia artificial actuales de los grandes conglomerados tecnológicos (como Llama de META). Esta información ha hecho que algunos inversores empiecen a cuestionar la validez de la enorme inversión hasta la fecha en el desarrollo de tecnología de IA en Occidente, al ver que China, pese a la creencia de que los competidores estaban estancados en este ámbito, ha podido desarrollar este tecnología de forma más barata y, al parecer, con una eficacia similar. Como resultado, el Nasdaq 100 y las grandes empresas del sector en Occidente se están anotando una jornada negra, con multiples caídas. Fuente: DeepSeek Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La magnitud de las caídas del índice Nasdaq 100 hoy es realmente considerable, hasta un 3%. El rango de caídas ha permitido que el índice caiga por debajo de la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico). Sin embargo, desde un punto de vista técnico, el Nasdaq 100 sigue en una tendencia alcista a largo plazo. Fuente: xStation

