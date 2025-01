El Nikkei 225 cae un 1,5%

Las acciones asiáticas cotizan a la baja, con el Nikkei 225 de Japón dejándose un 1,5% en la sesión de hoy debido a que los fabricantes de chips se hunden en bolsa ante las preocupaciones sobre la irrupción de la china DeepSeek. Por su parte, los mercados chino y surcoreano permanecen cerrados por el Año Nuevo Lunar, mientras que Hong Kong cotiza con un ligero sesgo alcista. Noticias corporativas El modelo de inteligencia artificial DeepSeek R1 provocó una ola de ventas tecnológicas global después de demostrar un rendimiento de nivel ChatGPT utilizando hardware más antiguo y costes más bajos. Nvidia registró su mayor descenso en un solo día, perdiendo más de 500 mil millones de $ en valor de mercado. Sam Altman de OpenAI calificó el modelo de "impresionante", pero sostuvo que una mayor potencia de procesamiento sigue siendo crucial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de fabricantes de chips japoneses lideran las caídas: Advantest se desplomó un 10%, mientras que Tokyo Electron y Renesas cayeron entre un 2 y un 4%. SoftBank Group cayó un 4,7%. Las empresas tecnológicas chinas que cotizan en Hong Kong se opusieron a la tendencia y subieron entre un 1 y un 5% debido al optimismo sobre las capacidades de inteligencia artificial nacionales. SAP elevó su perspectiva para 2025, pronosticando un beneficio operativo de 10.300 a 10.600 millones de euros gracias a la aceleración del crecimiento de los ingresos en la nube. La compañía espera un crecimiento de los ingresos en la nube del 26-28% hasta los 21.600-21.900 millones de euros, respaldado por una fuerte adopción de ERP y RISE. La administración Trump prepara medidas comerciales agresivas, con planes de imponer aranceles de hasta el 100% a los chips fabricados en el extranjero, especialmente a TSMC. Se planean aranceles adicionales a los productos farmacéuticos y al acero para alentar la producción nacional. Las importaciones canadienses enfrentan una posible fecha límite el 1 de febrero. Otros mercados El dólar se fortaleció frente a sus pares principales debido a las preocupaciones arancelarias, con el EUR/USD cayendo un 0,54% hasta el cruce 1,0441. El dólar-yen japonés subió un 0,84% hasta los 155,57. Los mercados esperan la conclusión de la reunión de la Reserva Federal de mañana y la decisión del BCE a finales de esta semana, con un posible recorte adicional de los tipos. Los precios del petróleo se estabilizan con el Brent a 76,54$ y el West Texas a 73,51$ tras las fuertes pérdidas de la semana pasada. La declaración de emergencia energética nacional de Trump y los pedidos de aumento de la producción de la OPEP pesan sobre el sentimiento del mercado, de igual modo que las preocupaciones por la demanda proveniente de China. Junko Koeda, candidata a la junta del Banco de Japón y profesora de la Universidad de Waseda especializada en macroeconomía, apoyó anteriormente la salida del BOJ de las tasas negativas. La producción de automóviles de Tailandia cayó un 17,37% interanual en diciembre hasta las 104.878 unidades, lo que marca el 17º mes consecutivo de contracción en medio de débiles ventas y exportaciones internas. Arizona avanza con un proyecto de ley que permite la inversión estatal en Bitcoin y establece una posible reserva estratégica de criptomonedas. Bitcoin sube un 1,3% hasta los 102.820 dólares y Ethereum sube un 1,15% hasta los 3.200 dólares.

