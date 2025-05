🟡 El precio del oro sube un 1,6%

La revisi贸n de calificaci贸n crediticia impulsa el oro 馃搱 El precio del oro rebota un 1,6%, probando la resistencia en torno a los 3.250 d贸lares, mientras los inversores reaccionan a un nuevo impulso de "venta de Estados Unidos." Tras una semana de subidas ininterrumpidas en la renta variable estadounidense, el apetito por el riesgo se desvaneci贸 cuando Moody's rebaj贸 la calificaci贸n crediticia soberana de Estados Unidos de AAA a AA. Puntos clave de la evaluaci贸n de Moody鈥檚 La relaci贸n deuda/PIB sigue aumentando : La ratio deuda/PIB en EE. UU. lleva m谩s de una d茅cada en aumento y ya supera la de econom铆as comparables (98 % en 2024). A pesar de los planes de recorte presupuestario anunciados por la administraci贸n Trump, Moody's proyecta que la ratio alcanzar谩 el 135% antes de 2035.

Los costes del servicio de la deuda se disparan: El aumento de los rendimientos, impulsado por la inestabilidad en la pol铆tica comercial y la preocupaci贸n por la estanflaci贸n, est谩 haciendo que el pago de intereses sea una carga cada vez mayor. En 2024, los intereses consumieron el 18% de los ingresos federales, el doble que en 2021. El precio del oro se dispara tras el recorte de Moody's El oro tambi茅n se beneficia indirectamente del menor dinamismo de las acciones estadounidenses, que abrieron a la baja el lunes ante la mayor cautela de los inversores. Las estimaciones de BudgetLab de la Universidad de Yale sugieren que, incluso tras la reciente flexibilizaci贸n de los aranceles entre Estados Unidos y China, el 40% de los efectos negativos de los aranceles vigentes antes del 12 de mayo a煤n se sentir谩n en la econom铆a estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El descenso del oro se detuvo en la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (EMA50, naranja), cerca de los 3.200 d贸lares la onza. Fuente : Xstation5 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "