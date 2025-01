El VIX fluctúa en soportes clave

El índice de volatilidad VIX, que sigue la volatilidad del mercado de opciones y futuros del S&P 500, cotiza en el límite inferior de la estructura de tendencia alcista, subiendo medio punto. Es importante destacar que hoy a las 14:30 conoceremos los datos del IPC de EE. UU., que casi con certeza provocarán un gran movimiento en el índice VIX. En el escenario de mayor inflación, es probable que el VIX suba (fortalecimiento del dólar, rendimientos, debilidad de los índices).

En un escenario de menor inflación, es probable que el VIX baje (dólar más débil, mejora del sentimiento de riesgo y desvanecimiento de los sentimientos bajistas) A pesar de que los datos del IPP de Estados Unidos de ayer fueron inferiores a lo previsto, el mercado americano apenas se recuperó, lo que puede indicar que los inversores todavía están muy preocupados de que el informe de inflación estadounidense de hoy correspondiente al mes de diciembre traiga otra "señal de advertencia". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del VIX (velas horarias) Si el VIX cae por debajo de los 17,7 puntos (confirmación de overbalance) puede abrir el camino a volver a probar los mínimos locales en 16 - 16,3 puntos. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "