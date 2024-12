Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan con sentimientos dispares. Los índices chinos bajan entre un 0,30 y un 0,40%. El índice Nikkei 225 de Japón sube un 0,30% hasta los 38.400 puntos, mientras que los futuros SG20cash de Singapur bajan ligeramente un 0,1%. En la primera parte del día, se publicaron los informes PMI del sector manufacturero de Japón, China e India, entre otros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El PMI manufacturero de Japón fue de 49,0 puntos en noviembre, por debajo de los 49,2 puntos de octubre, lo que marca la lectura más baja desde marzo. La disminución refleja los desafíos actuales, ya que una demanda más débil conduce a caídas sostenidas en los nuevos pedidos y los niveles de producción. La lectura de noviembre estuvo en línea con las expectativas de los analistas. El PMI manufacturero Caixin de China alcanzó los 51,5 puntos en noviembre, por encima de los 50,3 puntos de octubre. Esto marca el segundo mes consecutivo de mejora, lo que indica una ligera recuperación económica en China a medida que los paquetes de estímulo del gobierno comienzan a surtir efecto. La actividad manufacturera de la India se desaceleró en noviembre, y el PMI cayó a 56,5 puntos desde los 57,5 ​​puntos de octubre. Esta lectura está por debajo de las expectativas de 57,3 puntos y marca el nivel más bajo en 8 meses, igualando la cifra de septiembre. Hoy también se publicaron datos sobre la construcción de nuevas viviendas en Australia. En octubre, se aprobaron casi 15.500 nuevas viviendas para su construcción, la mayor cantidad de aprobaciones desde diciembre de 2022. El número de permisos aumentó un 4,2% después de un aumento del 5,8% en septiembre. El informe de ventas minoristas de Australia para octubre mostró un aumento mayor de lo esperado. Las ventas minoristas aumentaron un 0,6% intermensual en octubre, luego de un aumento del 0,1% en septiembre y un aumento del 0,7% en agosto. Este resultado superó las expectativas de un aumento intermensual del 0,4%. Otras noticias de la mañana En el mercado de divisas, el dólar estadounidense es el que más sube en la primera parte del día. Sus ganancias oscilan entre el 0,3% y el 0,5% frente a otras divisas. El índice del dólar rebota un 0,41% hasta los 106,2000 puntos. Por otro lado, el yen japonés se encuentra entre los que más caen, con una caída del 0,4% hasta el 0,7%. El par de divisas USD/JPY sube un 0,67% hasta los 150,5380. En el mercado de criptomonedas, se observa una ligera corrección en la primera parte del día. Bitcoin bajó un 0,90% a 96,200$, y Ethereum bajó un 0,85% a 3,678$. Durante el fin de semana, Bitcoin se mantuvo relativamente estable dentro del rango de 96,000- 98,000$, mientras que los proyectos más pequeños experimentaron un crecimiento. La capitalización de mercado de otras altcoins (excluyendo BTC y ETH) superó el billón de dólares. Los proyectos de criptomonedas relacionados con los pagos vuelven a registrar avances significativos. Hedera y XRP han subido más del 25%, lo que eleva las ganancias totales desde las elecciones a casi el 500%.

