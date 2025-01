La era Trump 2.0 condiciona los mercados

Los mercados financieros comienzan el martes con cierto nerviosismo ante la nueva era Trump 2.0 y las primeras decisiones tomadas en la Casa Blanca por el nuevo presidente. Donald Trump firmó ayer una larga lista de órdenes ejecutivas. No hubo órdenes específicas sobre aranceles, pese a que el presidente esbozó varias ideas sobre lo que se podría hacer con ellos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esa misma tarde, en la Oficina Oval, Trump declaró que su administración impondría un arancel del 25% a México y Canadá el 1 de febrero. Se trata de una medida importante, ya que México y Canadá son dos de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos. El año pasado, las importaciones a Estados Unidos desde México ascendieron a más de 470 mil millones de dólares, mientras que las importaciones desde Canadá ascendieron a cerca de 420 mil millones de dólares. Esta decisión de Estados Unidos aumenta la probabilidad de que ambos países impongan aranceles de represalia a los productos estadounidenses, lo que podría perjudicar a las empresas nacionales. Además, China también podría enfrentarse a importantes aranceles si no se llega a un acuerdo sobre la adquisición de TikTok. Las primeras medidas de la era Trump 2.0 Entre las órdenes ejecutivas más importantes firmadas ayer por Donald Trump, podemos destacar: Departamento de Eficiencia Gubernamental: Creación de un nuevo departamento encabezado por Elon Musk para mejorar la eficiencia del gobierno.

Reversión de las políticas de la era Biden: Trump revocó 78 acciones ejecutivas del mandato de Biden, incluidas medidas relacionadas con la diversidad y la igualdad para las personas LGTBQ.

Acuerdo climático de París: Retirada de Estados Unidos del acuerdo de 2015, revirtiendo la reincorporación durante el mandato de Biden.

Política de inmigración: Declaración de estado de emergencia en la frontera del país e introducción de restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Emergencia energética nacional: Trump declaró una emergencia energética, expandiendo la perforación y las exportaciones de combustibles fósiles.

Política de género: Limitación del reconocimiento federal a dos géneros, revirtiendo las protecciones de Biden para la identidad de género. Otros mercados En respuesta a estos anuncios, aumenta la volatilidad en el mercado de divisas. Las dos monedas más débiles son el peso mexicano y el dólar canadiense. En paralelo, el dólar estadounidense se recupera de las caídas de ayer. El dólar-peso mexicano sube un 1,36% y el USD-CAD lo hace casi un 1%. Negociación con sesgo pesimista en los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico. Los índices chinos registran caídas en el rango del 0,50-0,80%. El Nikkei ha subido un 0,05% mientras que el principal índice de Singapur ha bajado un 0,30%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "