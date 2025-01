Donald Trump agita el mercado con su nueva criptomoneda

El fin de semana en el mundo de las criptomonedas ha estado marcado por el lanzamiento por sorpresa de dos nuevos activos respaldados por la familia Trump: TRUMP, un token digital presentado por el presidente Donald Trump, y MELANIA, de su esposa Melania. La nueva criptomoneda de Donald Trump El token del presidente electo, que cotiza bajo el símbolo "TRUMP" y que puede adquirirse en la web gettrumpmemes.com, muestra una imagen del presidente con el puño en alto y describe la moneda como "el único meme oficial de Trump". Esta criptomoneda, lanzada sin previo aviso el pasado sábado 18, alcanzó un valor de mercado que ascendió hasta los 15.000 millones de dólares, disparándose su cotización desde un valor de 6 dólares a un máximo cercano a los 75 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la jornada del domingo, sin embargo, el valor del activo se desplomó tras el anuncio del lanzamiento de MELANIA, la criptomoneda de su esposa, pasando del máximo de 75 dólares a, aproximadamente, la mitad de este valor,lo que supuso una pérdida en su capitalización de mercado de unos 7.000 millones de dólares, según datos de Coinbase. Más tarde, eso sí, TRUMP recuperó parte de sus pérdidas, y actualmente cotiza en torno a los 53,81 dólares, con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de dólares, según Coinbase. A pesar de que el token del presidente electo no está destinado a ser una “oportunidad de inversión, contrato de inversión o valor de ningún tipo”, según explican desde su web oficial, los fanáticos del presidente Trump interesados en criptomonedas se han lanzado a adquirir este token. En este escenario, las principales bolsas como Coinbase y Binance han afirmado durante el fin de semana que tenían la intención de incluir el token TRUMP en sus plataformas. Melania también lanza su propia criptomoneda Al igual que el presidente Donald Trump, la Primera Dama de Estados Unidos también ha lanzado su propia criptomoneda: MELANIA, un token digital que muestra una imagen de la esposa del presidente electo en blanco y negro, sonriendo y con las manos, juntas, tapando parte de su rostro, y que puede adquirirse a través de la web melaniameme.com. Igual que ocurre con la criptomoneda TRUMP, la página oficial de adquisición de este token explica que este activo no representa una “oportunidad de inversión, contrato de inversión o valor de ningún tipo”, sino una forma de apoyo a los valores encarnados por la Primera Dama. Pese a todo, la criptomoneda ha experimentado grandes movimientos en las últimas horas, llegando a alcanzar una capitalización de unos 2.000 millones de dólares en sus primeras horas en el mercado, según CoinMarket. Solana, disparada tras el lanzamiento de la criptomoneda de Trump El token de Trump se ha emitido en la cadena de bloques Solana, cuya cotización se ha disparado un 12% el mismo sábado, después de una revalorización del 23% durante el viernes. Solana es la cuarta criptomoneda más grande por capitalización de mercado. Fue creada en 2020 como una alternativa más rápida y económica a Ethereum y ahora alberga algunas de las monedas meme más populares, así como proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y juegos. El token se ha vuelto tan popular que los gestores de activos están buscando emitir fondos cotizados (ETFs) en bolsa que repliquen su precio. La fecha límite para tomar una decisión sobre los ETF de Bitwise, VanEck, 21Shares y Canary es el 25 de enero, por lo que se esperan movimientos fuertes en su cotización durante los próximos días. Solana, que ya subió un 85% en 2024, está cotizando en estos momentos un 6% por debajo de su máximo histórico del 22 de noviembre. Otras inversiones de Trump en las criptomonedas La familia Trump ha mostrado un creciente interés en las criptomonedas. El presidente electo de Estados Unidos y sus tres hijos han estado promoviendo World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas creada por sus socios comerciales de toda la vida y otros, mientras que la empresa de redes sociales de Trump intentó sin éxito comprar Bakkt, un sitio de comercio de criptomonedas. Las incursiones del presidente electo en el mundo de las criptomonedas también incluyen colecciones rentables de tokens no fungibles, que lo muestran en una variedad de poses y disfraces, incluso como superhéroe. ¿Cómo invertir en Solana? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden replicar el precio de Solana a través del ETF VT0P.DE. En este producto, Solana tiene una ponderación del 21,20% de la totalidad. Composición del ETF VT0P.DE. Fuente: XTB Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.