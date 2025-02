La tecnología impulsa los índices chinos

Los mercados asiáticos cotizaron de forma mixta, ya que las últimas amenazas arancelarias de Trump pesaron sobre la confianza, con el Nikkei 225 de Japón y el Hang Seng de Hong Kong cayendo un 0,4% y un 0,7% respectivamente. Sin embargo, el KOSPI de Corea del Sur subió un 1,8% a un máximo de cinco meses, impulsado por la fortaleza de la tecnología y la mejora de las condiciones políticas tras la conclusión del juicio político al presidente Yoon. El mercado de valores chino en general mantuvo su impulso alcista, ya que la reciente reunión del presidente Xi con los directores ejecutivos de tecnología y las promesas de un mayor apoyo del sector privado impulsaron la confianza. El Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite subieron un 0,7%, continuando el repunte impulsado por la IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente Trump anunció planes para imponer aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores. Los aranceles a los automóviles podrían entrar en vigor en abril, mientras que el momento de implementación para otros sectores sigue sin estar claro, ya que los fabricantes tienen tiempo para establecer operaciones en Estados Unidos. La medida generó inquietudes en los principales socios comerciales, y Japón planteó formalmente el problema dada su importante exposición a la industria automotriz. Bancos centrales El miembro de la junta directiva del Banco de Japón, Hajime Takata, señaló que se avecinan nuevas subidas de tipos, advirtiendo que mantener los tipos bajos podría conducir a una toma excesiva de riesgos y a presiones inflacionarias. Los mercados están descontando una probabilidad del 80% de un aumento de la tasa al 0,75% en julio, con el rendimiento del bono del Tesoro de los Estados Unidos (JGB) a 10 años rondando el 1,425%. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda redujo su tasa de referencia en 50 puntos básicos al 3,75% y proyectó dos recortes más de 25 puntos básicos en abril y mayo. El gobernador Orr indicó una tasa terminal más baja de lo previsto anteriormente, apuntando a alrededor del 3% para fin de año, mientras el banco avanza para apoyar a la economía en crisis. El regulador financiero de Hong Kong anunció planes para expandir los servicios de criptomonedas, considerando la aprobación de nuevos derivados de activos virtuales y productos de préstamos de margen para ciertos inversores. La ciudad ha emitido nueve licencias de plataforma de comercio de activos digitales y tiene ocho solicitudes más bajo revisión, ya que apunta a establecerse como un centro criptográfico regional. Otros mercados El dólar estadounidense se estabilizó a medida que los mercados evaluaban las tensiones comerciales y las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que el dólar neozelandés se recuperó de las pérdidas anteriores para cotizar a 0,572$ luego de la decisión sobre la tasa del RBNZ. El yen japonés se fortaleció ligeramente a 151,83 por dólar en medio de las crecientes expectativas de un ajuste de la política del BOJ. Los precios del petróleo subieron ligeramente después de que los ataques con drones ucranianos apuntaran a una estación de bombeo de crudo rusa, interrumpiendo el suministro de Kazajstán. El barril de crudo Brent subió un 0,3% hasta los 76,04 dólares, mientras que el West Texas subió un 0,3% hasta los 72,03 dólares. El Consorcio del Oleoducto del Caspio informó de una reducción del 30-40% en los envíos tras el ataque. El mercado inmobiliario de China mostró una debilidad continua, ya que los precios de las viviendas nuevas se estancaron por segundo mes consecutivo en enero, mientras que los precios interanuales cayeron un 5,0%. El sector afectado por la crisis enfrenta desafíos persistentes por los altos niveles de inventario, la demanda débil y los vientos en contra demográficos a largo plazo, lo que provocó pedidos de medidas de apoyo adicionales. La plataforma X de Elon Musk está en conversaciones para recaudar fondos a una valoración de 44 mil millones de $, igualando el precio de adquisición original de Twitter. La posible ronda de financiación indica un cambio significativo con respecto a la valoración de Fidelity de diciembre de 12.300 millones de dólares, respaldada por el aumento de la actividad de los usuarios en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el regreso de los anunciantes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "