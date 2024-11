La volatilidad del mercado crece ante las elecciones de EEUU

Esta semana, la atención de los mercados mundiales se centrará en un acontecimientos decisivo. En la noche del martes al miércoles se conocerá quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Dos días más tarde, el jueves 7 de octubre, la FED tomará su decisión sobre los tipos de interés en el nuevo entorno político. También ese mismo día esperamos la actualización de tipos en Inglaterra por parte del BoE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado de divisas, en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en los índices bursátiles estadounidenses se observa una volatilidad especialmente alta. En lo que va de jornada, el índice del dólar se deja un 0,60% como consecuencia del aumento de las probabilidades de victoria de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris. Poco antes del resultado electoral en Estados Unidos, el mercado se fijará en los datos finales del PMI del sector servicios, que se publicarán el martes. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "