Las acciones chinas extendieron sus avances a pesar de los aranceles estadounidenses, con el Shanghai Composite subiendo un 0,8% y el CSI 300 subiendo un 1%, impulsados ​​por el optimismo de la IA tras los acontecimientos de DeepSeek. El Hang Seng Tech Index subió casi un 3%, entrando en territorio de mercado alcista. Xiaomi subió un 6% a un máximo histórico, mientras que Lenovo ganó un 7,5%. La mayoría de los demás mercados asiáticos cayeron, con el Nikkei de Japón cayendo un 0,5%, el JCI de Indonesia cayendo un 1,7% y el SET de Tailandia perdiendo un 1,9%. La debilidad se produjo en medio de la incertidumbre en curso en torno a las políticas comerciales de Trump, aunque el ASX 200 de Australia se opuso a la tendencia con una ganancia del 0,4%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de BYD subieron cerca de máximos históricos antes del anuncio de su estrategia de vehículos autónomos programado para el 10 de febrero. Las acciones de Hong Kong de la compañía subieron un 4,8% a HK$332,40, mientras que su cotización en Shenzhen ganó casi un 5%, ambas con un aumento de más del 20% durante la semana. El Banco de Reserva de la India (RBI) aplicó su primer recorte de tasas desde 2020, bajando la tasa repo en 25 puntos básicos al 6,25% bajo el nuevo gobernador Sanjay Malhotra. El banco central mantuvo una postura neutral y mantuvo el coeficiente de reserva de efectivo sin cambios en el 4%. La previsión de crecimiento para el año fiscal 25 se confirmó en el 6,4%, y se espera que la inflación promedie el 4,8%. Noticias relevantes Los precios del petróleo se estabilizaron en las operaciones asiáticas, pero se mantuvieron en camino de una tercera caída semanal. El Brent se mantuvo en 74,67 dólares y el WTI en 70,92 dólares, presionados por la promesa de Trump de impulsar la producción estadounidense y las preocupaciones por el exceso de oferta tras una acumulación de inventarios estadounidense mayor de lo esperado. El yen se fortaleció a un máximo de nueve semanas frente al dólar después de los comentarios agresivos del Banco de Japón, y el miembro de la junta Tamura sugirió que las tasas deberían alcanzar al menos el 1% a fines del año fiscal 2025. Los mercados esperan los datos de nóminas no agrícolas de EE. UU., que se espera que muestren 170.000 puestos de trabajo agregados en enero. El FMI advirtió a Japón que aborde su salud fiscal de inmediato, citando los crecientes riesgos de desastres naturales y el aumento de los costos de la seguridad social. La organización proyecta que la deuda pública de Japón alcance el 232,7% del PIB este año y espera una ligera ampliación del déficit primario al 2,2%. Los futuros de acciones estadounidenses se mantuvieron prácticamente sin cambios en las operaciones asiáticas, mientras los inversores esperan el crucial informe sobre empleo. El secretario del Tesoro, Bessent, reafirmó su apoyo a una política de dólar fuerte e indicó que no habrá cambios en los planes de emisión de deuda.

