Al finalizar la sesión bursátil de ayer, Tesla presentó unos resultados del cuarto trimestre que, en general, fueron bien recibidos por los inversores. La acción sube más de un 2% en premercado, lo que refleja una acogida inicialmente positiva.

Sin embargo, aunque la compañía logró superar las expectativas de los analistas en varias partidas contables, los resultados en cómputo anual muestran un deterioro evidente: caídas en ingresos, márgenes netos y beneficio por acción respecto a años previos.

A pesar de esta situación financiera menos favorable, Tesla tuvo un buen comportamiento el año pasado gracias al cambio de estrategia y a la creación de nuevos productos como los robotaxis, la división energética o la robótica, áreas que Elon Musk ha promocionado intensamente. Tesla sigue siendo un ejemplo de compañía cuyo precio se guía más por narrativas de futuro que por sus cifras actuales.

Las acciones de Tesla rebotan: ¿inicio de un nuevo rally o simple espejismo?

Las acciones de Tesla mantienen una tendencia claramente alcista desde 2023, cuando llegaron a caer hasta los 110 dólares. Desde entonces, el valor se ha más que triplicado, cotizando actualmente en torno a los 430 dólares.

En este inicio de 2026, sin embargo, el comportamiento no ha sido tan positivo: las acciones de Tesla caen aproximadamente un 5% en estos primeros compases del año, aunque los resultados, los comentarios de Elon Musk y el giro estratégico hacia energía y robótica podrían reactivar el interés inversor si el mercado continúa comprando la narrativa de la compañía.

El principal riesgo sigue siendo la competencia creciente en la división de automóviles, que continúa siendo el segmento más importante del negocio. Las entregas bajan año tras año, lo que implica menores ingresos y pérdida de cuota de mercado.

Según distintos analistas, los buenos resultados trimestrales reflejan avances en iniciativas como los robotaxis, los robots Optimus y la división energética, más que en la venta de automóviles. De hecho, algunos inversores ya no consideran a Tesla un fabricante de coches, sino una empresa tecnológica, cuyo valor futuro dependerá de si estas nuevas divisiones logran crecer al ritmo esperado.

El reto es considerable: los fabricantes chinos, con costes más bajos y tecnología avanzada, están presionando los precios y obligando a Tesla a reducir márgenes. Además, los aranceles y la retirada de incentivos en mercados clave añaden más incertidumbre.

Musk cambia el juego: robotaxis, IA y robots humanoides como nueva apuesta de Tesla

Elon Musk ha reafirmado que Tesla orientará su crecimiento hacia la robótica y la inteligencia artificial, ampliando su negocio con robotaxis y robots humanoides Optimus.

En cuanto a los robotaxis, Musk anunció en X que Tesla lanzará en Austin un servicio de vehículos autónomos sin supervisión humana. Desde el área técnica, Ashok Elluswamy señaló que el despliegue comenzará de forma limitada y se ampliará gradualmente.

Paralelamente, Tesla continúa avanzando con Optimus. La compañía prevé iniciar su comercialización en los próximos años, después de que estos robots hayan demostrado ser capaces de realizar tareas repetitivas en las fábricas y estén cerca de asumir funciones más complejas. Musk también subrayó su potencial en labores de asistencia y llegó a plantear que, a largo plazo, podrían incluso superar en número a los humanos. La apuesta es tan firme que la empresa ha anunciado una reducción en la producción de los Model S y X para destinar más recursos al desarrollo y fabricación de estos humanoides.

En línea con esta estrategia, también se está incrementando la inversión en inteligencia artificial. Musk confirmó una inyección de 2.000 millones de dólares en xAI, su propia startup de IA, con el objetivo de acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas dentro del ecosistema del grupo.

Este giro estratégico hacia la IA responde a la creciente competencia en el sector automovilístico y al menor impulso de su negocio principal, presionado por fabricantes chinos y por la retirada de incentivos en Estados Unidos.

Resultados de Tesla: cifras mixtas, sorpresas positivas y un deterioro que preocupa

Los resultados de Tesla han sido bien recibidos, ya que han superado las expectativas del consenso. Aun así, muestran un deterioro respecto a años anteriores.

Resultados Trimestrales

A nivel trimestral, Tesla ha registrado sorpresas positivas en casi todas las métricas excepto en ingresos, que han sido la partida más débil:

Ingresos : 24.901 millones vs. 25.111 millones estimados (‑0,8%)

: 24.901 millones vs. 25.111 millones estimados (‑0,8%) Beneficio por acción: 0,50 dólares vs. 0,45 estimados (+11,9%)

0,50 dólares vs. 0,45 estimados (+11,9%) Margen bruto: 20,1% vs. 17,09% estimado (+1%)

20,1% vs. 17,09% estimado (+1%) Beneficio neto: 1.761 millones vs. 1.596 millones estimados (+10,3%)

Una métrica especialmente relevante es el número de vehículos producidos y vendidos, que muestra una desaceleración significativa. Desde el cuarto trimestre de 2025, la producción se encuentra en una tendencia bajista, reflejando la presión competitiva y la menor demanda.

Resultados Anuales

En cuanto a los resultados anuales, destaca la caída tanto de los ingresos totales como de los ingresos operativos respecto al año pasado. Los márgenes también se han erosionado de forma notable.

La razón principal es la competencia creciente en el sector automovilístico, especialmente por parte de fabricantes chinos con costes más bajos. A esto se suma la reducción de incentivos económicos en mercados como el estadounidense y las tensiones arancelarias entre regiones, que han obligado a Tesla a reducir precios para mantener competitividad.

Los gráficos anuales muestran claramente cómo, desde 2022, los ingresos operativos han ido descendiendo por el aumento de costes, mientras que los ingresos reales comenzaron a caer un año después por la mayor competencia. Ambas tendencias se han intensificado en el último ejercicio.

En cuanto a los márgenes, la presión ha sido constante, aunque los analistas esperan que a partir de 2026 puedan recuperarse, reflejando la confianza en el potencial de las nuevas divisiones de Tesla.

