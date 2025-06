Las acciones de Tesla celebran el debut del robotaxi

Las acciones de Tesla suben antes de la apertura del mercado tras la demostración de los robotaxis ayer en Austin, Texas (Estados Unidos). La compañía de automóviles ha estrenado su nuevo modelo de conducción autónoma ante la mirada de unos pocos privilegiados. ¿Cómo ha sido este debut? Los robotaxi de Tesla ya circulan por Austin Tesla ha lanzado por fin su modelo autónomo que tanto se ha hecho esperar. El ansiado robotaxi, que fue presentado por primera vez al público el pasado mes de octubre durante el evento ‘We Robot’, realizó anoche sus primeros viajes en una primera toma de contacto bastante modesta. Este debut, en el que participaron un total de 10 robotaxis, se llevó a cabo en una zona limitada de Austin, donde los vehículos circularon sin conductor pero con un trabajador de la empresa en el asiento de copiloto, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del coche. Tesla, además, cercó el círculo de asistencia a esta primera demostración a sus propios fans, trabajadores e inversores minoristas, a los que se les ofreció la oportunidad de viajar en estos vehículos por un módico precio de 4,20 dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras el debut, los asistentes no dudaron en compartir sus impresiones, generalmente positivas, en sus perfiles en redes sociales, donde pueden encontrarse distintos vídeos del selecto evento. Ahora, no obstante, Tesla deberá abrirse hueco en el mercado, donde tendrá que competir por las mejoras tecnológicas y la seguridad de los viajeros con el gran líder: Waymo, una empresa perteneciente a Alphabet. Aunque actualmente Tesla solo cuenta con una flota de 20 vehículos, los objetivos de expansión son ambiciosos: de hecho, el propio Elon Musk declaró a mediados de mayo en una entrevista a la CBNB que, de cara a final del próximo año, habrá “cientos de miles, si no más de un millón, de robotaxis ofreciendo servicios en Estados Unidos”. ¿Cómo es la competencia de los robotaxi de Tesla? Los robotaxis de Tesla se diferencian de los de Waymo en que dependen en gran medida de sistemas de cámaras y visión por ordenadores, en lugar de sensores de alta tecnología, como el LIDAR o el radar de Waymo. Musk cree que esos sensores no son rentables y frenan a Tesla en la producción masiva de robotaxis. No obstante, este lanzamiento no está exento de problemas, como casi todo lo que engloba a Elon Musk este año. Como respuesta a la puesta en marcha de la flota de robotaxis, Waymo ha hecho sus anuncios pertinentes y ha declarado que comenzará a recopilar datos en la ciudad de Nueva York a partir del próximo mes. La recogida y almacenamiento de datos es una de las claves para el buen funcionamiento y el desarrollo de esta nueva tecnología. Los datos permiten a estas compañías mejorar y optimizar sus coches para mejorar la seguridad y la experiencia de los usuarios. Por ello, se espera que los traslados sean en última instancia el producto visible, pero no el valor real de estas compañías. Al igual que Tesla es mucho más que una empresa de automóviles, Waymo está en proceso de implementación de una estrategia similar. La próxima recopilación de datos marcará la primera vez que los vehículos de Waymo tendrán que navegar en condiciones de nieve, un desafío técnico significativo para los sistemas de conducción autónoma. Este obstáculo relacionado con el clima ha sido una consideración clave para el despliegue de tecnología de conducción autónoma en regiones del norte. Este nuevo desafío podría ser clave para consolidar a Waymo como líder del sector y complicar el desempeño de Tesla en el mismo. Actualmente los futuros de las acciones de Tesla cotizan un 1,5% en positivo, mientras que Alphabet cotiza plano, en torno al 0%. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.