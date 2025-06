Ligera corrección en el Dax 40 y las acciones alemanas

Los principales índices europeos cotizan con movimientos mixtos en la jornada de hoy, con el Dax 40 perdiendo más de un 0,30%, el Cac 40 retrocediendo un 0,097% y el FTSE 100 avanzando más de un 0,30%. La incertidumbre del mercado se debe a las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que se llevan a cabo en Londres desde ayer y se espera que concluyan hoy. Según las primeras declaraciones del secretario de Comercio, Lutnick, las negociaciones avanzan muy positivamente y es probable que concluyan hoy.

Los sectores con peor desempeño dentro del Dax 40 son TI, defensa e industria, mientras que los servicios públicos y materiales están entre los que más ganan.

La mayoría de las empresas del índice alemán Dax 40 registran pérdidas hoy. Rheinmetall ha bajado más de un 2,60%, ampliando la corrección tras su reciente y fuerte repunte. Cotización del Dax 40 El índice alemán Dax 40 ha bajado un 0,30%, hasta los 24.000 puntos, poniendo a prueba una barrera psicológica clave. El nivel de soporte más cercano se sitúa justo por encima de los 23.400 puntos, aproximadamente un 2,80% por debajo de los niveles actuales. Fuente: xStation5

