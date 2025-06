Trump confirmó que las conversaciones comerciales con China continúan en Londres y avanzan satisfactoriamente, aunque no dio más detalles. El secretario de Comercio, Lutnick, calificó las conversaciones de "fructíferas", opinión que coincidió con la del secretario del Tesoro, Bessent. Las conversaciones se reanudarán el martes a las 10:00 a. m., hora de Londres. La ausencia de titulares negativos impulsó el optimismo del mercado. Trump afirmó que Irán exige "cosas que no se pueden hacer" en las negociaciones nucleares. Advirtió que las alternativas a la diplomacia son "muy, muy urgentes". Las conversaciones continúan, pero sin avances concretos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias de Asia-Pacífico Las condiciones comerciales de Australia alcanzaron su mínimo en 4,5 años. La encuesta de mayo del Banco Nacional de Australia mostró que las condiciones comerciales se encuentran en su nivel más bajo desde finales de 2020. La confianza empresarial mostró solo una modesta recuperación. Esta débil encuesta respalda la perspectiva de una desaceleración del impulso económico en Australia. El dólar australiano cayó tras la publicación. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, reiteró que el banco tiene poco margen para recortar los tipos de interés, ya que los tipos de interés reales se mantienen negativos y la inflación aún se encuentra por debajo del objetivo. Afirmó que es posible que se produzcan subidas de tipos una vez que la inflación se acerque al 2%. Los mercados interpretaron el tono como moderado en general. El yen se debilitó a medida que el USD/JPY se acercaba a 145. El ministro de Finanzas, Kato, instó a los inversores nacionales a comprar y mantener bonos del gobierno japonés. Este llamado se produce en un contexto de creciente volatilidad de los rendimientos a largo plazo y una débil demanda en las subastas. Esto refleja la preocupación por la demanda de bonos del gobierno japonés (JGB) ante posibles cambios en la política monetaria. El yen continuó debilitándose debido a la incertidumbre política. El vicepresidente chino, Han Zheng, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron. China expresó su disposición a ampliar la cooperación con la UE y apoyar a los pequeños estados insulares a través de proyectos multilaterales. La reunión se celebró en paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Esto indica la continua colaboración diplomática de China con Europa. Otras noticias Holzmann, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, afirmó que la pausa actual en los recortes de tipos podría prolongarse, dependiendo de los datos que se publiquen. Señaló que el objetivo de inflación ya está al alcance. También expresó un optimismo cauteloso sobre la dirección de la política arancelaria de Trump. Sus comentarios sugieren que el BCE seguirá dependiendo de los datos. El dólar estadounidense se fortaleció en general a pesar de la escasez de noticias o datos nuevos. Las divisas GBP, AUD, JPY, NZD, CHF y CAD cayeron. El movimiento del mercado reflejó la resiliencia del dólar en lugar de fuertes narrativas alternativas. Los activos de riesgo también subieron, incluyendo acciones y Bitcoin. El Bitcoin superó los 110.000 USD, extendiendo su tendencia alcista. El repunte se produjo junto con una amplia fortaleza del dólar estadounidense y ganancias en las acciones. No hubo un catalizador importante específico de las criptomonedas. El sentimiento parece impulsado por la propensión al riesgo generalizada del mercado.

