Los índices chinos están subiendo más del 1,5%

Los futuros de los índices chinos están teniendo un avance de más del 1,5%, tras un informe del Wall Street Journal que sugiere una posible cumbre entre Trump y Xi en junio de este año. Mientras tanto, surgieron informes sobre un nuevo modelo de inteligencia artificial chino, "Manus AI", que se dice que está dando resultados impresionantes. Otras noticias de la mañana Los futuros de los índices estadounidenses están experimentando un repunte cauteloso en las operaciones previas a la apertura del mercado tras las caídas récord de ayer, durante las cuales el Nasdaq 100 cayó un 3,8%, su mayor caída desde el otoño de 2022. Las acciones de Tesla cayeron casi un 15% y registraron otra caída del 3% en las operaciones posteriores al cierre. Nvidia y Meta Platforms perdieron alrededor del 5%, mientras que otras estrellas del mercado alcista impulsadas por la IA como ServiceNow y Palantir también sufrieron pérdidas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros de las materias primas agrícolas están cayendo, y el trigo en CBOT lidera las pérdidas, cayendo casi un 1%. El gas natural ha subido casi un 0,7%, mientras que el petróleo ha subido ligeramente, aunque el Brent se mantiene por debajo de los 70 dólares por barril. Los metales preciosos están ganando terreno, con el oro subiendo un 0,5% y volviendo a superar los 2.900 dólares la onza. La plata también ha subido un 0,5%. El bitcoin está registrando ganancias modestas, pasando de unos 77.000 dólares a 80.400 dólares. Cardano ha subido casi un 5%, mientras que otras altcoins están experimentando ligeros aumentos. El dólar estadounidense (USDIDX) ha bajado un 0,17%, mientras que el EUR/USD ha subido un 0,24% hasta 1,086. El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, afirmó que es probable que la economía estadounidense y mundial esté entrando en un período de inflación elevada, impulsada por un cambio más amplio hacia las economías nacionales y una posible escasez de mano de obra, que están alimentando fuertes presiones salariales. Señaló que la implementación de la IA y la robótica podría tener un impacto deflacionario con el tiempo, pero no antes de que estos factores ejerzan una presión al alza sobre los precios. Rusia informó del derribo de 91 drones ucranianos que tenían como objetivo Moscú, junto con más de 300 drones en total. Ucrania anunció el derribo de 79 drones rusos y un misil balístico. Dos aeropuertos de la capital rusa fueron cerrados temporalmente. Mientras tanto, Israel lanzó ataques contra depósitos de armas y posiciones militares en el norte de Siria.

