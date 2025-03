Los mercados asiáticos extienden sus caídas

Los mercados asiáticos extienden sus pérdidas, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 2,1% y el S&P/ASX 200 de Australia cayendo un 1,6%. El Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,2% después de subir un 3,2% en la sesión anterior. El yen japonés se fortalece hasta un máximo de cinco meses frente al dólar, alcanzando los 147,31 yenes. La moneda se benefició de la demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre comercial y las señales agresivas del Banco de Japón, que indicaron que se avecinan más subidas de tipos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés se dispararon hasta casi máximos de 16 años, lo que refleja mayores expectativas de subidas de tipos. Los informes sugieren que hay cada vez más posibilidades de un aumento de las tasas en mayo, ya que la inflación se mantiene en el 4%, el doble del objetivo del BOJ. Las importaciones chinas se redujeron inesperadamente un 8,4% interanual en enero-febrero, incumpliendo las previsiones de un crecimiento del 1%. Las exportaciones aumentaron solo un 2,3%, por debajo de las expectativas y más lento que el aumento del 10,7% de diciembre. La caída de las importaciones abarcó los cereales, el mineral de hierro y el petróleo crudo. La desaceleración del comercio chino coincidió con el Año Nuevo Lunar y la primera ola de aranceles estadounidenses. Los analistas esperan un mayor impacto a medida que entre en vigor el reciente aumento de los aranceles al 20%. Pekín ha comenzado a reducir las compras de materias primas en preparación para las tensiones comerciales prolongadas. Noticias de Estados Unidos Trump establece una reserva estratégica de bitcoins mediante una orden ejecutiva, utilizando bitcoins confiscados a través de procedimientos gubernamentales. Estados Unidos "no venderá ningún bitcoin depositado en la Reserva", según el zar de las criptomonedas David Sacks, quien la comparó con "un Fort Knox digital". Tesla se sumó a la "Lista de mejores ideas" de Wedbush con una calificación de "Desempeño superior" y un precio objetivo de 550 dólares. Los analistas citan un próximo ciclo de innovación que incluye un vehículo eléctrico de menos de 35.000 dólares a mediados de año y tecnología FSD sin supervisión en junio. Wedbush valora la tecnología FSD en 1 billón de dólares y espera que Tesla domine el sector de los vehículos autónomos. Trump suspende los aranceles a Canadá y México hasta el 2 de abril, revirtiendo el rumbo días después de imponer aranceles del 25%. Los aranceles al acero y al aluminio seguirán vigentes el 12 de marzo. El cambio de política ha intensificado la volatilidad del mercado y la incertidumbre económica. Los funcionarios de la Reserva Federal advierten sobre la incertidumbre de la política comercial que obstaculiza la planificación empresarial. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, señaló que las políticas de Trump están nublando las perspectivas económicas de Estados Unidos y podrían apuntalar la inflación. La confianza de las empresas y los consumidores se ha desplomado desde enero. Hoy está prevista la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca, en la que se espera que Trump revele formalmente los planes para una reserva que incluye cinco criptomonedas: bitcoin, ether, XRP, solana y cardano. Hoy se centran en los datos de empleo de Estados Unidos y el discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell. Se espera que las nóminas no agrícolas muestren que se agregaron 160.000 puestos de trabajo en febrero y que el desempleo se mantenga en el 4,0%. Los futuros de los fondos federales actualmente incluyen en el precio tres recortes de tipos más para fin de año. Otras noticias de la mañana Los precios del petróleo se estabilizan, pero se encaminan a la peor caída semanal desde octubre, y se prevé que el Brent y el WTI pierdan entre un 4,5% y un 5%. Los precios están presionados por la incertidumbre comercial, el aumento de la producción de la OPEP+ y los temores de una desaceleración de la demanda de combustible. Estados Unidos apunta al sector petrolero de Irán y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció planes para "cerrar el sector petrolero de Irán". Los informes indican que Estados Unidos está considerando inspeccionar los petroleros iraníes en el mar como parte de la estrategia de "máxima presión" de Trump. ANZ Research advierte sobre las perspectivas de crecimiento de la India, sugiriendo que el PIB podría deslizarse hacia el 6% sin una acción monetaria decisiva. El banco proyecta al menos dos recortes de tipos más por parte del Banco de la Reserva de la India para junio de 2025, ya que se espera que el IPC de febrero disminuya al 3,8%.

