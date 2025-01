Nvidia cae un 3% en la preapertura

Las acciones de Nvidia (NVDA.US) caen un 3,5% en la preapertura de hoy, después de que Estados Unidos diera a conocer el nuevas normas de exportación de chips informáticos avanzados destinados a la inteligencia artificial para facilitar las ventas a los aliados y limitar aún más el acceso a China. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Raimondo, dijo que "Estados Unidos lidera el mundo en IA ahora, tanto en el desarrollo de IA como en el diseño de chips de IA, y es fundamental que sigamos así". Los mercados también recuerdan que Trump impuso fuertes aranceles a China durante su primer mandato. El centro de datos de IA deberá cumplir con nuevos parámetros de seguridad para poder importar chips avanzados. Las nuevas reglas requieren autorizaciones para exportaciones, reexportaciones e incluso transferencias internas. La nueva regla entrará en vigor en 120 días a partir de ahora, y aún pueden implementarse algunos cambios. Según el asesor de seguridad nacional de la Cámara de Representantes, Jake Sullivan, la nueva regla también frenará el acceso remoto a las capacidades de IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización de Nvidia Las acciones de Nvidia se ven presionadas no solo por las nuevas restricciones a las exportaciones, sino también por la liquidación más amplia del Nasdaq, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar estadounidense. Por ahora, Nvidia ha bajado un 10% desde su máximo histórico. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "