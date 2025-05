Los índices estadounidenses retrocedieron el viernes ante las expectativas de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Tras un fin de semana de conversaciones en Ginebra, ninguna de las partes anunció decisiones concretas. Sin embargo, los comentarios sobre un "primer paso importante" del primer ministro chino y un "progreso significativo" del secretario del Tesoro estadounidense alimentan el optimismo inicial en los mercados. Scott Bessent anunció que hoy se publicará una declaración conjunta sobre el asunto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este escenario, Vladimir Putin propuso reanudar las conversaciones de paz con Ucrania sin condiciones previas el 15 de mayo en Estambul. Volodímir Zelenski respondió que esperaría personalmente al presidente ruso en la capital turca. Noticias de Asia-Pacífico Los índices de la región Asia-Pacífico comienzan la semana con ganancias. Se observaron avances en el HSCEI chino , el Nikkei 225 japoné, el Kospi coreano y el S&P/ASX 200 australiano. El índice Nifty 50 de India, un índice de primera línea, repuntó casi un 3% tras el anuncio de un alto el fuego entre India y Pakistán. Las conversaciones de paz contaron con la mediación del gobierno estadounidense. La inflación del IPC de abril en China se mantuvo estable en el -0,1%, según lo previsto. El IPP cayó más de lo esperado, del -2,5% al ​​-2,7% (pronóstico: -2,6%). Las compañías farmacéuticas de la región Asia-Pacífico están registrando pérdidas después de que Donald Trump anunciara que firmaría una orden ejecutiva que exige que los medicamentos en EE. UU. se vendan al precio más bajo ofrecido por cualquier país o proveedor. El presidente estimó reducciones en los precios de los medicamentos de entre el 30% y el 80%, aunque los expertos cuestionan la viabilidad (alcance legal) de implementar dicha medida. Divisas y materias primas En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se está fortaleciendo frente a divisas refugio como el yen y el franco. El euro se encuentra bajo presión debido al optimismo en los futuros de los índices estadounidenses, y la libra también se está depreciando. Las monedas de las antípodas se están apreciando. El oro está cayendo en respuesta a señales de estabilización geopolítica y un mayor apetito por el riesgo (-1,5% a 3275 dólares por onza), seguido de la plata (-1,05% a 38,82 dólares por onza). El petróleo crudo Brent y el WTI suben un 0,6% y un 0,65%, respectivamente, ante la esperanza de una desescalada en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Las criptomonedas están experimentando una corrección: Bitcoin ha bajado un 0,5%, hasta los 103.780 dólares, y Ethereum, un 0,6%, hasta los 2.495 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "