Rebaja en la calificación crediticia de EE. UU.

Wall Street cerró en positivo el viernes (S&P 500: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, DJIA: +0,78%, Russell 2000: +0,9%), pero los futuros de los índices estadounidenses registraron pérdidas después de que Moody's Ratings rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos, alegando un aumento más pronunciado de la deuda y del pago de intereses durante la última década que en economías comparables. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, restó importancia a la decisión de Moody's, calificándola de "indicador rezagado". Culpó de la rebaja a la administración Biden e insistió en que el gabinete actual está decidido a recortar el gasto e impulsar el crecimiento económico. En cuanto a los aranceles, Bessent afirmó que Estados Unidos impondría aranceles a los países que se nieguen a negociar "de buena fe". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se observa una amplia ola de pesimismo en toda la región Asia-Pacífico. El Nikkei 225 de Japón está cayendo (-0,77%), al igual que el HSCEI de China (-0,5%), el Kospi de Corea del Sur (-1,15%) y el S&P/ASX200 de Australia (-0,6%). A contracorriente de la caída se encuentran los productores chinos de alimentos, las farmacéuticas, los fabricantes de automóviles japoneses y las empresas surcoreanas de energías renovables. La producción industrial china aumentó en abril por encima de las expectativas (6,1% interanual; pronóstico: 5,5%; anterior: 7,7%), mientras que las ventas minoristas cayeron más de lo previsto (5,1%; pronóstico: 5,4%; anterior: 5,9%), lo que subraya la débil demanda interna. Las cifras refuerzan las expectativas de un mayor apoyo fiscal por parte del Partido Comunista Chino. Otros mercados El dólar se está debilitando frente a casi todas las monedas del G10 (USD/IDX:-0,3%) tras la rebaja de la calificación. Las divisas tradicionales de refugio seguro muestran las mayores subidas: el yen japonés (USD/JPY: -0,3%), el franco suizo (USD/CHF: -0,16%) y el euro (EUR/USD: +0,2%). El dólar australiano se deprecia ligeramente (AUD/USD: -0,05%) tras los datos mixtos de China. La incertidumbre sobre las acciones estadounidenses impulsa los metales preciosos: el oro repunta un 0,45% hasta los 3.217 $/oz, mientras que la plata sube un 0,25% hasta los 32,36 $/oz. El crudo Brent y el WTI prolongan las caídas de la semana pasada (-0,5% cada uno) mientras que los futuros del gas natural caen bruscamente (-2,2%). El sentimiento en las criptomonedas es bajista: Bitcoin ha bajado un 1% hasta los 103.000$, Ethereum ha bajado un 0,5% hasta los 2.382$. Los futuros de Sushi (-4,5%), Solana (-2,6%), Dogecoin (-2,2%) y Chainlink (-2%) también están en números rojos.

