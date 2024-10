La sesión de ayer en Wall Street terminó con un sentimiento mixto. En términos intradiarios, todos los índices cotizaron en el rango de +-0,2%, con el Russell 2000 registrando las mayores caídas (-0,19%). En este momento, los contratos de futuros apuntan a caídas en la mayoría de los índices bursátiles. Esto se debe en gran medida a un retroceso en el Hang Seng, que es el único índice chino que cotiza actualmente a pesar de las vacaciones de la Semana Dorada en curso. La caída del índice de más del 2% plantea la pregunta de si la euforia en torno a China y los paquetes de estímulo está llegando a su fin. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nikkei de Japón sube El crecimiento, sin embargo, se extiende por el Nikkei de Japón, en medio de comentarios del miembro de la junta directiva del Banco de Japón Asahi Noguchi, quien habló con los líderes empresariales en Nagasaki. El banquero dijo que ve la necesidad de que el Banco mantenga una política monetaria flexible, dado que llevará algún tiempo recuperarse de la deflación. En el mercado de divisas en general, el dólar estadounidense y el franco suizo son actualmente los que mejor se comportan. Por el contrario, estamos viendo mayores retrocesos en la libra y las monedas de las Antípodas. El dólar australiano y el dólar neozelandés están perdiendo terreno debido a una lectura final débil de los datos del PMI de servicios para septiembre. La lectura fue de 50,5, en comparación con las cifras anteriores de 52,5. En teoría, estos datos podrían alentar a los bancos centrales locales a adoptar una postura más moderada con respecto a su política monetaria, de ahí la debilidad observada en estas monedas. El Bitcoin recupera terreno En el mercado de materias primas, no observamos fluctuaciones excesivas de precios en relación con la sesión de ayer. El petróleo crudo y el gas natural se cotizan ligeramente por encima, mientras que el oro retrocede un 0,2%. Al mismo tiempo, Bitcoin está recuperando algo de terreno y sumando un 0,55% en una base intradía. La atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC de Suiza, las lecturas del PMI de servicios de las principales economías del mundo, los datos de solicitudes de desempleo; Challenger de EE.UU., informes ISM PMI de EE.UU. y datos de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. Volatilidad observada actualmente en el mercado de divisas en general. Fuente: Bloomberg Financial LP

