Los mercados europeos experimentan hoy otra sesión bajo presión, con el Dax 40 perdiendo más de un 1%, debido a la preocupación por los aranceles y el futuro de la política exterior de la UE en sus relaciones con Estados Unidos. El 1 de agosto vence el plazo para la firma de acuerdos, tras lo cual la administración presidencial estadounidense planea introducir una serie de aranceles a los países que no han llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Según declaraciones de la UE, esto desencadenaría una respuesta clara de la Unión, incluyendo la imposición de aranceles de represalia. En consecuencia, las predicciones de consenso del mercado para los beneficios de las empresas europeas de este ejercicio fiscal se mantienen ligeramente por debajo de los niveles de principios de 2025. Si bien el pronóstico general del mercado se mantiene similar, para las empresas con una fuerte exposición a las exportaciones a EE. UU., las previsiones son más de un 20 % inferiores a las de principios de año. Al mismo tiempo, las previsiones para las empresas que operan principalmente en mercados locales han aumentado de forma dinámica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 Los futuros del Dax 40 se sitúan a corto plazo por debajo de la consolidación en torno a los 24.200 puntos y se acercan al soporte inferior definido por la línea de mínimos locales desde finales de junio. Dados los decepcionantes resultados y la amenaza de aranceles, los precios podrían superar esta zona, abriendo el camino a un descenso hacia los 24 066 puntos, donde se encuentra otra zona de soporte, definida por los máximos locales de principios de julio y los mínimos de la semana pasada. Simultáneamente, SAP publicará sus resultados tras el cierre del mercado hoy, lo que podría impulsar la confianza con un informe sólido y, por lo tanto, facilitar un repunte desde los niveles actuales. Noticias de empresas Sartorius (SRT.DE) publicó sus resultados del primer semestre de 2025. La compañía alcanzó los 1.770 millones de euros en ingresos, lo que representa un aumento interanual del 5,2 % (6,1 % a tipo de cambio constante). La compañía experimentó su mayor impulso en América, donde los ingresos a tipo de cambio constante crecieron un 7,1 %. El fuerte impulso en el segmento de Bioprocesos compensó plenamente las caídas en el segmento de productos y servicios de laboratorio, donde los ingresos totales del grupo cayeron un 4 % interanual. La compañía también mejoró su margen EBITDA, que casi alcanzó el 30 %. A pesar de los sólidos resultados del primer semestre de 2025, la dinámica en los trimestres posteriores sigue siendo cuestionable, y dada la importante contribución del mercado estadounidense a los resultados de la compañía, la posible imposición de aranceles en EE. UU. podría poner en peligro el impulso en el segundo semestre del año. Las acciones de Sartorius cayeron un 8 % tras la publicación. Las acciones de Sartorius han caído a su nivel más bajo desde el descuento de abril provocado por el anuncio de Trump de aranceles de represalia. La cotización rompió el primer nivel de soporte establecido por los mínimos locales de finales de junio de 2024 y se acercó a la línea de soporte en torno a los 150 euros, establecida por el mínimo local de las caídas por la COVID-19. Fuente: xStation SMA Solar (S92.DE) publicó sus resultados preliminares del segundo trimestre, pronosticando una pérdida operativa de 30,4 millones de euros, lo que profundiza la pérdida interanual desde los -19 millones de euros anteriores. A nivel de EBITDA, la pérdida estimada es de 15,5 millones de euros, más del triple que la del año pasado. Estos malos resultados se vieron influenciados principalmente por un deterioro de 46,8 millones de euros relacionado con los inventarios en el segmento de soluciones residenciales y comerciales. Excluyendo factores extraordinarios, los resultados preliminares de SMA Solar son ligeramente mejores que los del año pasado, pero aún están por debajo de las expectativas del mercado. Las acciones de la compañía cayeron más de un 2%. UniCredit (UCG.IT) estaría considerando aumentar su participación en Commerzbank al 28%, según informes de prensa. UniCredit (UCG.IT) estaría considerando aumentar su participación en Commerzbank al 28%, según informes de prensa. Tras convertir previamente derivados en acciones para alcanzar una participación del 20%, el banco italiano, dirigido por Andrea Orcel, estaría considerando ahora convertir el 8% restante en instrumentos financieros. Con esta medida, UniCredit se acercaría al umbral que desencadenaría una oferta pública de adquisición obligatoria sobre Commerzbank. 