Trump exige el fin total del programa nuclear iraní

Las principales bolsas europeas registraron fuertes caídas debido al aumento de la incertidumbre geopolítica, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien exigió el fin total del programa nuclear iraní. La reacción del mercado refleja la preocupación de los inversores tras las declaraciones del presidente Donald Trump anoche, donde exigió el fin total de las ambiciones nucleares de Irán, lo que indica una postura de línea dura en lugar de impulsar un alto el fuego. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump insiste en el fin del programa nuclear de Irán y los mercados se resienten Los índices bursátiles europeos cayeron drásticamente en medio de las crecientes tensiones geopolíticas. El Dax 40 alemán cayó un 1,0%, el CAC 40 francés un 0,8% y el Ibex35 español un 1,2%. Otros activos globales también retrocedieron, incluidos los futuros de acciones estadounidenses (S&P 500 -0,4%) y las criptomonedas, a medida que el apetito por el riesgo se debilitó en general. Trump, hablando desde el Air Force One tras salir de Canadá, enfatizó que Irán está "muy cerca" de un arma nuclear e insistió en que quiere una solución definitiva, no un alto el fuego temporal. Predijo la continuación de los ataques israelíes y sugirió que las próximas 48 horas serán cruciales. Los inversores se han vuelto cautelosos, a la espera de mayor claridad sobre si la situación se intensificará militarmente o avanzará hacia la diplomacia. Con el espacio aéreo comercial en la región ya afectado y los activos estadounidenses potencialmente en riesgo, los próximos días pueden ser cruciales tanto para los mercados como para la estrategia geopolítica.

