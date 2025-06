Trump podría extender la tregua arancelaria

El secretario del Tesoro, Bessent, declaró en el Congreso que es "muy probable" que Trump retrase la implementación de los aranceles prevista para el 8 de julio. Los países que negocien de buena fe podrían obtener prórrogas. Actualmente se están llevando a cabo conversaciones con 18 países. Quienes no cooperen enfrentarán consecuencias. A pesar del anuncio de "90 acuerdos en 90 días", hasta el momento solo se ha alcanzado un acuerdo preliminar con el Reino Unido. Los retrasos generan escepticismo sobre el ritmo y la seriedad de las negociaciones. Bessent enfatizó que el objetivo de Estados Unidos en las relaciones con China es el comercio justo. Los temas clave siguen siendo limitar las exportaciones chinas y equilibrar el déficit comercial. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según informes de Bloomberg, Trump tiene la intención de anunciar nuevos aranceles unilaterales en las próximas dos semanas. No se proporcionaron detalles. Esta medida confirma su agresiva estrategia comercial. Los mercados esperan información sobre qué países y sectores podrían verse afectados por las nuevas tasas. Informes asiáticos Una encuesta del Ministerio de Finanzas de Japón mostró una fuerte caída de la confianza empresarial en el segundo trimestre. El índice de grandes empresas cayó a -1,9 y el de servicios a -0,5, las primeras lecturas negativas en más de un año. Los datos aumentan la presión sobre el Banco de Japón para que mantenga su política actual en la reunión del 16 y 17 de junio. Las expectativas de inflación al consumidor en Australia subieron al 5,0% en junio, frente al 4,1% de mayo, el nivel más alto desde julio de 2023. Si la tendencia continúa, los mercados podrían empezar a descontar una postura política más restrictiva. Otros mercados Se informó que Israel está preparado para atacar instalaciones militares iraníes, lo que llevó a Estados Unidos a recomendar a sus ciudadanos que consideren abandonar la región. A pesar de esto, las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán siguen programadas para el domingo. Los mensajes contradictorios subrayan un alto nivel de incertidumbre geopolítica. Los precios del petróleo subieron inicialmente, pero no lograron mantener las ganancias. El Banco Central Europeo informó que los bancos centrales mundiales continuaron comprando oro a niveles récord en 2024. La participación del euro en las transacciones internacionales de divisas se mantiene en torno al 19%, lo que lo convierte en la segunda moneda más utilizada del mundo. El vicepresidente chino, Han Zheng, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, y expresó la intención de China de profundizar la cooperación con la UE. Enfatizó el apoyo a los objetivos de desarrollo multilateral y al progreso sostenible en los pequeños países insulares. La visita tuvo como objetivo mostrar el papel internacional constructivo de China y contrarrestar la influencia de Estados Unidos. El Senado aprobó el procedimiento legislativo para el proyecto de ley sobre criptomonedas estables (Ley GENIUS) con 68 votos a favor y 30 en contra. El proyecto de ley podría aprobarse la próxima semana. La propuesta incluye el requisito de que las criptomonedas estables estén respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense. La administración Trump apoya el proyecto de ley como una forma de fortalecer la posición global del dólar.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "