El presidente estadounidense, Trump, indicó que hoy podría haber noticias sobre Rusia y Ucrania. Sin embargo, la reacción en los mercados bursátiles y petroleros europeos es moderada. Los mercados no están seguros de si las noticias serán positivas o negativas, lo que indicaría una mayor escalada y sanciones. ¿Habrá noticias sobre Rusia y Ucrania? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que es probable que hoy haya novedades sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En sus recientes declaraciones, Trump ha instado a Ucrania a aceptar una oferta de negociación directa con Vladimir Putin, sin la garantía de un alto el fuego previo, argumentando que las condiciones previas solo prolongan el conflicto. Además, ha expresado dudas sobre la disposición de Ucrania para alcanzar un acuerdo con Moscú, sugiriendo que el Kremlin prefiere negociar sin compromisos previos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "