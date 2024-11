Wall Street se tiñe de rojo tras resultados

A pesar de los sólidos informes de Microsoft y Meta Platforms, los contratos de índices estadounidenses bajaron después del cierre y Wall street cerró la sesión de ayer a la baja; el Nasdaq 100 cayó un 0,8% y el S&P 500 bajó más del 0,3%. Las previsiones de ingresos del cuarto trimestre de Meta decepcionaron las expectativas de los analistas, con cotizaciones previas a la apertura del mercado que sugerían una caída de aproximadamente el 2,5% en las acciones. Microsoft, por otro lado, está subiendo un 1%; la compañía superó las previsiones del mercado y presentó un crecimiento de los ingresos de más del 30% en la nube Azure. Las acciones de Robinhood caen un 10% después de un informe mediocre; la compañía no cumplió con las expectativas de ganancias, mientras que Microstrategy también cae un 8%. Las acciones de Starbucks cayeron solo ligeramente, un 1%, después de unos resultados decepcionantes. La compañía indicó una disminución del 9% en las ventas comparables; una disminución del 14% en China y una disminución del 6% en los EE. UU. Sin embargo, se esperaba un informe débil y no sorprendió a Wall Street. Amazon informará sus resultados después de la sesión de hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación en Japón El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 0,25% y en línea con las previsiones de los mercados; la decisión fue unánime. Sin embargo, el par USD/JPY bajió después de la decisión, que a los operadores les pareció una "venta de hechos". La construcción de viviendas japonesas mostró un crecimiento interanual del -0,6%, frente al -4,25% previsto y el -5,1% anterior. Los índices Nikkei y Topix de Japón cayeron un -0,5% y un -0,3%, respectivamente. El gobernador del BoJ, Ueda, indicó que es probable que la inflación esperada sea menor en 2025, indirectamente debido a razones del precio del petróleo. Ueda destacó que la debilidad del yen hace que las empresas japonesas tengan un mejor rendimiento y es más probable que aumenten los salarios y los precios. También indicó que la política monetaria actualmente laxa se ajustará en consecuencia si la economía cumple con el objetivo del BoJ para el crecimiento económico y los precios. Según Ueda, la economía de Japón se está recuperando moderadamente; ve un crecimiento económico continuo por encima del potencial. El gobernador del BoJ también afirma que los aumentos de precios debido a los salarios más altos pueden ser más fuertes de lo esperado anteriormente. El pronóstico mediano de crecimiento del PIB real fiscal 2026 para Japón se elevó al 4% frente al 1% en julio; el ritmo de crecimiento del IPC básico de 2026 sin cambios en el 2,1%. Actualmente, el par USDJPY está perdiendo un 0,3% Otras noticias de la mañana Los datos del PMI del sector manufacturero según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) indicaron 50,1, ligeramente por encima del 49,9 previsto y el 49,8 anterior. El PMI según la NBS fuera del sector manufacturero indicó 50,2, por debajo de las expectativas de 50,3 y ligeramente por encima de 50 anteriormente. El índice de referencia Hang Seng subió ligeramente un 0,2%; el índice CSI continental subió de manera similar un 0,2%. El ASX de Australia retrocedió más del 0,25%. Las ventas minoristas en Australia aumentaron por debajo de las previsiones del 0,1% m/m frente al 0,3% previsto y el 0,7% anterior. Los precios de exportación cayeron un -4,3% interanual frente al 4% esperado y el -5,9% anterior, mientras que los bienes importados cayeron un -1,4% frente al -0,3% esperado y el 1% anterior. El crédito al sector privado aumentó un 0,5% interanual El dólar sube ligeramente, con el par EUR/USD retrocediendo un -0,10%, por debajo de 1.085. Los futuros de índices europeos sugieren una apertura ligeramente a la baja. El sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo bastante positivo, con el Bitcoin manteniéndose por encima de los 72.200 dólares. Los futuros del petróleo se negocian sin cambios hoy, y las materias primas agrícolas están perdiendo en su mayoría; los futuros del trigo están cayendo más del 1%, por debajo de los 570 dólares por bushel; El algodón también está profundizando su caída Estados Unidos ha indicado que Irán no debería responder al último ataque de precisión de Israel y ha declarado claramente su apoyo a Israel, en caso de que contraataque.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "