3 piețe de urmărit (08.06.2026)

Intrăm într-o perioadă extrem de intensă pentru piețele financiare globale. Săptămâna trecută, investitorii s-au concentrat în mare măsură pe poziționarea lor în perspectiva viitoarelor decizii de politică monetară și a datelor cruciale privind inflația, evaluând în același timp impactul conflictului din Iran asupra lanțurilor de aprovizionare globale. Săptămâna aceasta, însă, aduce o serie concentrată de factori declanșatori care vor defini tendințele pieței în lunile următoare. La orizont se profilează decizii critice ale marilor bănci centrale, date cheie privind inflația din SUA și o listare istorică la bursă, gata să modifice echilibrul de putere în sectorul tehnologic. US100 (Nasdaq 100) În timp ce sectorul tehnologic global continuă să fie propulsat de un boom structural al infrastructurii de inteligență artificială, atenția Wall Street se îndreaptă săptămâna aceasta către spațiu și inovația deep tech. Acest lucru este determinat de oferta publică inițială foarte așteptată a SpaceX, programată vineri, 12 iunie, pe Nasdaq. Compania intenționează să strângă până la 75 de miliarde de dolari la o evaluare estimată de cel puțin 1,8 trilioane de dolari, ceea ce o va face probabil cea mai mare ofertă publică inițială din istoria piețelor de capital. Precedentele mega-listări istorice, precum Saudi Aramco sau frenezia tehnologică din era dot-com, demonstrează că apariția unei companii cu o capitalizare de piață atât de ridicată obligă fondurile instituționale să-și reechilibreze imediat portofoliile și să ajusteze ponderile indicilor de referință. Acest aflux de capital proaspăt, alături de realocarea fondurilor de la alte componente tehnologice, va declanșa o volatilitate accentuată a contractelor US100, independent de sentimentul general al pieței. Observatorii remarcă, de asemenea, că o parte din vânzările masive recente de acțiuni din sectorul tehnologic și de Bitcoin ar fi putut fi determinate de lichidarea pozițiilor de către manageri pentru a face loc acestui gigant care urmează să intre pe piață. EURUSD Cea mai tranzacționată pereche valutară din lume se va afla în această săptămână în mijlocul a două impulsuri macroeconomice puternice, care pun în opoziție traiectoriile politicilor monetare transatlantice. Publicarea raportului privind indicele prețurilor de consum din SUA pentru luna mai va oferi un argument crucial pentru dezbaterea privind următoarele măsuri ale Rezervei Federale. Previziunile indică o revenire a CPI global la 4,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinată în principal de creșterea vertiginoasă a prețurilor la combustibili, o cifră care ar putea marca potențialul vârf al inflației din acest an. În același timp, se estimează că inflația de bază lunară va crește într-un ritm mai moderat, de puțin peste 0,2%. La doar o zi după publicarea datelor din SUA, Banca Centrală Europeană va anunța cea mai recentă decizie privind rata dobânzii, scenariul de bază luând în calcul o majorare de 25 de puncte de bază. Presiunea asupra monedei unice s-ar putea intensifica pe măsură ce atenția se îndreaptă către orientările privind politica monetară viitoare. Deși un angajament ferm privind măsurile ulterioare ar putea susține euro, orice semne de ezitare cu privire la înăsprirea viitoare a politicii monetare riscă să declanșeze o vânzare masivă. USDCAD O altă piață interesantă de urmărit în acest context macroeconomic este perechea valutară USDCAD. Miercuri, 10 iunie, atenția investitorilor se va îndrepta către Ottawa, unde Banca Canadei (BoC) urmează să-și anunțe decizia de politică monetară. Se așteaptă ca BoC să mențină rata dobânzii de referință la 2,25%. Decizia vine în contextul în care economia canadiană intră într-o recesiune tehnică, indicatorii inflației de bază înregistrând o scădere semnificativă. Această poziție acomodativă subliniază o divergență accentuată față de Rezerva Federală a SUA. În timp ce SUA se confruntă cu consecințele unui șoc petrolier fără precedent declanșat de conflictul din Iran, factorii de decizie de la Ottawa încearcă să mențină o poziție acomodativă pentru a proteja creșterea economică internă fragilă. Cu toate acestea, presiunile globale din partea ofertei vor continua probabil să pună sub presiune dolarul canadian.

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