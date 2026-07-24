Prețul petrolului scade înainte de weekend!

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere abruptă în urma unor informații conform cărora, sub presiunea Beijingului, Pakistanul și Iranul iau în considerare revenirea la masa negocierilor cu SUA. Contractele futures pe Brent (OIL) au înregistrat imediat o scădere de 1%, ajungând la aproximativ 90,50 dolari pe baril, adâncind pierderile de astăzi și ștergând aproape toate câștigurile de ieri (în prezent: -3,5%). Semnale mixte din Orientul Mijlociu: o posibilă revenire a diplomației? În urma recentei escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu și a revenirii prețurilor petrolului la un maxim lunar, piața se agăță cu nerăbdare de cea mai mică mențiune privind reluarea diplomației, încercând să extragă un strop de optimism de sfârșit de săptămână. Pe termen lung, eforturile Pakistanului nu vor fi suficiente, mai ales că ambele părți implicate în conflict acționează exclusiv pentru a-și apăra propriile interese, iar știrile privind reluarea discuțiilor sunt însoțite de noi avertismente adresate cetățenilor americani aflați în regiune. Mai jos sunt prezentate principalele știri din ultimele ore: Delegația din Oman la Teheran privind Strâmtoarea Hormuz: O delegație din Oman a sosit în Iran pentru a discuta mecanismele de gestionare a traficului naval în Strâmtoarea Hormuz. Teheranul pledează pentru gestionarea în comun a căii navigabile alături de Oman, dar SUA și statele din Golf resping o astfel de configurație.

China și Pakistanul fac presiuni pentru reluarea negocierilor de pace: Sub presiunea Chinei, Pakistanul ia în considerare încercarea de a relua negocierile blocate dintre SUA și Iran, menite să pună capăt războiului care durează de aproape cinci luni. Discuții exploratorii au avut loc săptămâna aceasta la Islamabad, în timpul unei vizite a ministrului iranian de interne.

Retorică dură din partea ministrului de externe al Iranului: Abbas Araghchi a declarat că Iranul nu se va supune SUA și nu va tolera amenințările, indicând poziția Washingtonului drept principalul obstacol în calea negocierilor de pace. El a menționat, de asemenea, consultări continue cu Rusia și China, angajându-se să asigure protecția necondiționată a intereselor Iranului în Strâmtoarea Hormuz.

Avertismentul SUA pentru cetățenii din Orientul Mijlociu: Ambasada SUA în Iordania a îndemnat cetățenii americani să-și reconsidere călătoriile în Orientul Mijlociu din cauza riscurilor de escaladare și a potențialelor atacuri din partea Iranului și a aliaților săi. Au fost emise avertismente privind închiderea spațiului aerian și anularea zborurilor, iar cetățenilor li s-a recomandat să evite bazele militare americane din Iordania.

Trump avertizează aliații Iranului: În cea mai recentă postare de pe rețelele sociale, președintele SUA a declarat că, dacă Rusia sau China vor furniza arme Iranului, „acest lucru se va termina prost pentru ele”. Donald Trump a adăugat, totuși, că Xi și Putin au afirmat că nu au în plan astfel de vânzări. Analiză tehnică: OIL(contracte futures Brent) Rapoartele privind o potențială detensionare a situației din Orientul Mijlociu au declanșat o presiune de vânzare asupra țițeiului Brent (PETROL). Pe graficul H1, prețul a scăzut dinamic într-o zonă cheie de suport definită de media mobilă exponențială (EMA) pe 120 de perioade (90,48 USD) și de retragerea Fibonacci de 50,0% (90,16 USD). O străpungere sub această zonă ar putea deschide calea către scăderi suplimentare spre nivelul Fibonacci de 61,8% (88,93 USD). În schimb, menținerea nivelurilor actuale ar putea favoriza o revenire corectivă. Rezistența imediată se află la nivelul de retracere Fibonacci de 38,2% (91,38 USD), urmată de media mobilă exponențială (EMA) pe 24 de perioade (92,47 USD). Indicele RSI se apropie de zona de supravânzare (32,1), sugerând posibilitatea unei atenuări temporare a presiunii descendente, mai ales dacă nu vor apărea noi comentarii în favoarea războiului din partea Casei Albe. Sursa: xStation5

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