A luat sfârșit era gazelor naturale ieftine?

Deși gazele naturale nu domină titlurile ca în 2022, când prețurile europene au depășit 300 EUR pe megawatt-oră, prețurile actuale sunt de câteva ori mai mici, dar totuși semnificativ mai mari decât nivelurile înregistrate cu doar câțiva ani în urmă. Cu toate acestea, americanii continuă să se bucure de avantajele gazului ieftin. Prețurile de consum, deși diferite de prețurile de pe bursele de mărfuri, sunt încă o fracțiune din cele din Europa. Cu toate acestea, peisajul din SUA se schimbă. În timp ce președintele american Donald Trump dorește să urmeze o abordare de tip „drill baby drill” pentru a maximiza producția de petrol și gaze, cererea internă este în creștere, iar ambițiile de export sunt în creștere. În același timp, nevoile de gaze ale Europei ar putea crește. Ar putea fi acesta un semnal al sfârșitului gazului ieftin din SUA, sacrificat pentru expansiunea internațională? Scăderea aprovizionării rusești: O schimbare reală? Înainte de războiul din Ucraina, Rusia era principalul furnizor incontestabil de gaze naturale al Europei, în principal prin conducte. Conflictul a modificat drastic această dinamică, oprind practic livrările prin conducte. Cu toate acestea, Europa rămâne un cumpărător important de GNL rusesc. În 2024 s-au înregistrat importuri record de GNL rusesc, chiar dacă livrările din SUA au scăzut. Gazul rusesc, inclusiv în forma sa lichefiată, este pur și simplu mai ieftin, fapt exploatat de principalele economii europene. UE intenționează să limiteze această practică, deschizând astfel porțile pentru alți furnizori, în special pentru Statele Unite. SUA: O putere GNL În urmă cu aproximativ un an, capacitatea de export a SUA se situa în jurul valorii de 12 bcf, dar acum depășește frecvent 15 bcf. Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) estimează că, capacitatea de export de GNL din America de Nord se va dubla până la 24,4 bcf până în 2028. SUA intenționează să își valorifice potențialul, profitând de creșterea prețurilor în străinătate. EIA indică faptul că, posibilitatea de export din America de Nord s-ar putea dubla. Sursa: EIA Nevoile de gaze ale Europei persistă, pe fondul întrebărilor legate de acordul ecologic și al stocurilor epuizate. Donald Trump a îndemnat Europa să crească importurile de GNL pentru a rezolva problema deficitului comercial substanțial. O oportunitate apare în momentul în care Europa, care și-a epuizat rezervele de gaz la începutul acestei ierni, încearcă probabil să își diversifice sursele dincolo de oferta rusească. În prezent, nivelurile de stocare în Europa se situează la aproximativ 55%, sub media pe cinci ani, ceea ce reflectă situația din 2021, când Rusia a început să reducă livrările. Atingerea obiectivului de 90% capacitate de stocare până la începutul lunii noiembrie va necesita creșterea importurilor din SUA. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Influența vremii Valurile de frig de la începutul anului, atât în SUA, cât și în Europa, au intensificat cererea de încălzire. În cei doi ani precedenți, consumul de gaze a fost scăzut. În consecință, prețurile au crescut în ambele regiuni. Cu toate acestea, fenomenele meteorologice sunt volatile, iar indicii sugerează că cea mai grea perioadă a iernii ar putea fi depășită. Cu toate acestea, Europa se confruntă cu o realitate diferită, confruntându-se încă cu o ofertă limitată și cu prețuri de peste 50 EUR/MWh. În schimb, prețurile din SUA au scăzut deja cu aproape 30% față de vârful lor sezonier. În cazul în care tendința de anul trecut se repetă, este plauzibilă o scădere de 40-50% de la vârful prețurilor, ceea ce ar putea duce la revenirea la 2,2-2,5 dolari/MMBTU, interval care a fost observat toamna trecută. Perspectivele prețurilor Prețurile europene și asiatice rămân multiplu mai mari decât cele din SUA. Luând în considerare costurile de transport și lichefiere, diferența dintre referințele globale și prețurile din SUA s-ar reduce considerabil. Cu toate acestea, creșterea capacității de export a SUA va restrânge oferta internă. În timp ce există un potențial de creștere a producției, cererea locală este, de asemenea, pe cale să crească, determinată de creșterea infrastructurii AI. Donald Trump a sugerat că nevoile energetice ale SUA s-ar putea dubla în următorii ani, centralele pe gaz reprezentând peste 40% din producția de electricitate din SUA. Acest lucru ar putea duce la o restrângere a ofertei interne pe fondul creșterii cererii, determinând în mod inevitabil o creștere a prețurilor. Acest lucru se reflectă parțial în curba de prognoză, care prevede prețuri de 4,5-4,6 dolari până în ianuarie anul viitor, deși aceste niveluri ar putea fi atinse mai devreme. Se preconizează că vara viitoare va aduce temperaturi extreme, ceea ce va pune și mai mult la încercare nevoile energetice ale SUA și ar putea limita refacerea stocurilor înainte de următorul sezon de încălzire. Întrebarea care se pune atunci este următoarea: Este acesta apusul gazului american ieftin? Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

