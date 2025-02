Acțiunea anului 2024 – Nvidia 💻

Ascensiunea spectaculoasă a gigantului de inteligență artificială Nvidia s-a extins timp de doi ani, fapt care a făcut ca acțiunile companiei să devină favoritele investitorilor din România în 2024. Poate continua această performanță pentru un al treilea an consecutiv? Răspunsul acestei întrebări depinde de Blackwell, următorul model de cipuri AI de generație nouă. În 2024, acțiunile Nvidia au înregistrat un randament de 171%, având o contribuție de 22% la randamentul general al S&P 500. De la începutul anului 2023 și până la 30 ianuarie 2025, acțiunile Nvidia au câștigat 731%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation 5 Compania este axată pe creștere, așa cum îi permite rolul său în industrie, deoarece contribuie la dezvoltarea tehnologiilor AI, de la aplicațiile de învățare automată la instrumentele AI generative. Totul se reduce la faptul că s-a observat o continuare a investițiilor masive în AI în întreaga industrie tehnologică, ceea ce a dus la creșterea puternică a veniturilor și câștigurilor pentru al doilea an consecutiv. Clienții cheie, inclusiv Microsoft, compania mamă Google, Alphabet, și Amazon, au bugetat miliarde de dolari pentru cheltuieli de capital legate de inteligența artificială, o mare parte din capital ajungând la Nvidia. Au existat perioade de volatilitate - de fapt, acțiunile au înregistrat mai multe scăderi de aproximativ 20% sau mai mult - dar, în cele din urmă, cumpărătorii au revenit pe măsură ce optimismul cu privire la viitorul Nvidia și la adoptarea inteligenței artificiale pe scară mai largă a crescut. Cum vor rezista marjele brute în timpul acestui proces? Nvidia a declarat că se așteaptă ca cererea pentru Blackwell să „depășească oferta pentru mai multe trimestre” în anul fiscal care începe în februarie, astfel încât indicii privind momentul în care va fi rezolvat acest dezechilibru vor fi în centrul atenției. Riscurile pentru povestea Nvidia în 2025 includ o escaladare a tensiunilor dintre SUA și China - având în vedere că semiconductorii au devenit, în ultimii ani, o „armă” geopolitică. Dinamica concurențială în ceea ce privește adoptarea de cipuri AI personalizate rămâne un aspect de urmărit. În momentul de față, se pare că aceasta este o problemă mai mare pentru acțiunile competitorului Advanced Micro Devices decât pentru Nvidia, dar nu este un subiect ce poate fi ignorat. Totuși, episodul recent DeepSeek ne-a arătat că orice model, oricât de solid pare a fi, are „microfisurile” sale. Nu succesul chatbotului AI DeepSeek în sine a deteriorat atitudinea din piață, ci faptul că performanțe similare cu modele mult mai populare au putut fi atinse folosind doar versiuni mai vechi și mai ieftine ale cipurilor Nvidia. Start-up-ul tehnologic chinez DeepSeek a fost fondat în 2023 și și-a prezentat chatbot-ul ca fiind la fel de bun ca ChatGPT - dar gratuit. O lucrare de cercetare despre modelul DeepSeek susține că firma a cheltuit doar 6 milioane de dolari pentru a-l crea, ceea ce este foarte ieftin în comparație cu cheltuielile altor companii din domeniu. Pentru context, analiștii estimează că marile companii americane vor cheltui 250 de miliarde de dolari americani în acest an pentru infrastructura AI. Prin urmare, acest lucru a determinat oamenii să se întrebe dacă Nvidia va continua să facă la fel de mulți bani ca până acum și dacă perspectivele de vânzări și încasări vor fi atinse. În urma publicării acestei lucrări, acțiunile Nvidia s-au depreciat cu 17% într-o singură sesiune, ceea ce a dus la o pierdere de 589 de miliarde de dolari din capitalizare. Peisajul tehnologic global se schimbă pe măsură ce inovarea chineză începe să se alinieze capacităților americane, determinând reevaluări ale viitorului principalelor firme de tehnologie. Acest lucru ar putea duce la modificări ale strategiilor globale de investiții, pe măsură ce țările și companiile își reconsideră dependențele și parteneriatele tehnologice.

