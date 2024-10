Acțiunea săptămânii - Intel (19.09.2024)

Acțiunile Intel au crescut astăzi cu 2% în presesiune, la 21,21 dolari, în urma anunțului recent privind planurile majore de restructurare. Acțiunile s-au confruntat cu provocări semnificative, pierzând aproape 60% din valoarea lor în 2024 înainte de această știre. Problemele companiei provin din concurența acerbă din sectorul de fabricare a cipurilor și din performanța întârziată în dezvoltarea cipurilor AI. Acest lucru vine după ce Intel a raportat pierderi substanțiale, a anunțat concedieri majore și planuri de modernizare a activității sale de turnătorie.

Principalele date financiare (Q2 2024) Venituri: 12,8 miliarde de dolari (stabile în comparație cu Q2 2023)

Pierdere netă: 1,61 miliarde de dolari (în scădere cu 209% față de profitul de 1,48 miliarde de dolari din Q2 2023)

Pierdere pe acțiune: 0,38 USD (în scădere de la profitul de 0,35 USD din Q2 2023)

Veniturile au ratat estimările analiștilor cu 1,1%

De asemenea, profitul pe acțiune (EPS) a ratat semnificativ estimările analiștilor Perspective de viitor Veniturile sunt prognozate să crească în medie cu 5,4% pe an în următorii 3 ani

Această prognoză de creștere este sub prognoza de creștere de 18% pentru industria semiconductorilor din SUA Mișcări strategice și restructurare: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Separarea activității de fabricare a cipurilor ca filială independentă (Intel Foundry)

Acordarea unei finanțări de până la 3 miliarde de dolari în cadrul legii americane CHIPS and Science Act

Suspendarea proiectelor de fabricație din Polonia și Germania pentru aproximativ doi ani

Vânzarea unei părți din participația în Altera

Reducerea cu aproximativ două treimi a amprentei imobiliare globale

Concedieri care afectează 15.000 de lucrători (anunțate în august 2024, la mai mult de jumătate din termen) Principalele evoluții ale activității: Parteneriat cu Amazon Web Services (AWS) pentru proiectarea și fabricarea de cipuri AI personalizate

Planuri de a produce un „cip de inteligență artificială” pentru AWS utilizând procesul Intel 18A

Continuarea proiectelor de producție din SUA în Arizona, Oregon, New Mexico și Ohio

Probleme potențiale cu procesul 18A de fabricare a cipurilor (eșecuri raportate în primele teste cu Broadcom) Intel, cândva forța dominantă în fabricarea cipurilor, continuă să se confrunte cu provocări semnificative. Rezultatele companiei pentru Q2 2024 au arătat o pierdere netă substanțială de 1,61 miliarde de dolari, un contrast puternic față de profitul de 1,48 miliarde de dolari înregistrat în același trimestru al anului precedent. Aceasta reprezintă o scădere de 209%, evidențiind dificultățile cu care se confruntă Intel în competiția cu rivali precum Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) și Samsung. Activitatea de turnătorie, un obiectiv-cheie al planului de redresare al directorului general Pat Gelsinger, a fost deosebit de problematică, acumulând pierderi operaționale de 7 miliarde de dolari în 2023. Acest lucru a condus la decizia de a separa activitatea de turnătorie ca filială independentă, permițând o mai mare flexibilitate și potențialul de a mobiliza capital extern. Această separare este probabil cea mai importantă schimbare în structura Intel. Decizia de a transforma activitatea de turnătorie într-o filială independentă cu propriul consiliu de administrație marchează o schimbare majoră în abordarea Intel față de fabricarea cipurilor. Această mutare este menită să ofere o mai mare autonomie și flexibilitate activității de turnătorie, permițându-i potențial să concureze mai eficient cu turnătoriile dedicate, precum TSMC și Samsung. Prin separarea turnătoriei de activitatea de proiectare a cipurilor a Intel, compania urmărește să atragă mai mulți clienți terți care ar fi ezitat să lucreze cu un concurent. Structura independentă deschide, de asemenea, posibilitatea de a obține capital extern, care ar putea fi crucial pentru finanțarea procesului costisitor de dezvoltare și implementare a noilor tehnologii de producție. De asemenea, Intel va avea capacitatea de a reduce costurile, deoarece a investit în activitatea de turnătorie. Decizia de a întrerupe proiectele de fabricație din Polonia și Germania timp de aproximativ doi ani reflectă nevoia Intel de a-și echilibra amprenta globală de fabricație cu cerințele actuale ale pieței și constrângerile financiare. Această pauză permite Intel să își concentreze resursele pe extinderea producției în SUA și pe dezvoltarea de procese avansate precum nodul 18A. Cu toate acestea, această mișcare ar putea avea implicații asupra competitivității pe termen lung a Intel în Europa și asupra capacității sale de a servi clienții europeni. Compania va trebui să gestioneze cu atenție relațiile cu părțile interesate europene și să se asigure că poate relua rapid aceste proiecte atunci când condițiile de piață se vor îmbunătăți. Decizia de a vinde o parte din participația sa la Altera (un producător de dispozitive logice programabile, achiziționat în 2015 pentru 16,7 miliarde de dolari) sugerează că Intel își reevaluează portofoliul și caută să își raționalizeze operațiunile. Această mișcare ar putea contribui la obținerea de capital suplimentar pentru finanțarea operațiunilor de bază și a inițiativelor strategice. Reducerea substanțială a forței de muncă, reprezentând aproximativ 15% din totalul angajaților Intel, este un indiciu clar al determinării companiei de a reduce costurile și de a îmbunătăți eficiența operațională. Într-o evoluție pozitivă, Intel a încheiat un acord cu Amazon Web Services pentru a produce cipuri AI personalizate, oferind un impuls foarte necesar pe piața cipurilor AI, aflată în creștere rapidă. Compania va utiliza procesul său avansat de fabricație 18A pentru acest parteneriat, deși rapoartele recente sugerează potențiale probleme cu acest proces în primele teste. Guvernul SUA și-a arătat sprijinul pentru eforturile Intel, acordând companiei o finanțare de până la 3 miliarde de dolari prin intermediul CHIPS and Science Act. Această finanțare este destinată programului „Secure Enclave”, un proiect între Intel și Departamentul Apărării. Această finanțare face parte din inițiativa mai largă a guvernului SUA de a stimula producția internă de semiconductori. Aceasta nu numai că oferă Intel capital suplimentar pentru eforturile sale de producție, dar îi consolidează și poziția de partener strategic al guvernului SUA în producția de semiconductori. Finanțarea subliniază importanța geopolitică a producției de cipuri și ar putea oferi Intel un avantaj în obținerea de contracte guvernamentale viitoare. Intel se confruntă cu mai multe provocări și oportunități în viitor: Refacerea capacităților sale de producție pentru a concura cu TSMC și Samsung Recâștigarea cotei de piață în activitatea sa de bază în domeniul PC-urilor și al centrelor de date Recuperarea decalajului față de Nvidia pe piața cipurilor AI Gestionarea procesului de restructurare, inclusiv concedieri semnificative și reduceri ale proprietăților imobiliare Navigarea prin tensiunile geopolitice și impactul acestora asupra industriei globale a semiconductorilor Succesul eforturilor de restructurare ale Intel, în special separarea activităților sale de turnătorie și dezvoltarea unor procese avansate de fabricație precum 18A, va fi crucial pentru determinarea viitorului companiei în industria extrem de competitivă a semiconductorilor. Investitorii vor urmări îndeaproape progresul acestor inițiative, precum și capacitatea Intel de a-și respecta parteneriatele cu actori importanți precum AWS. Evaluare: Am decis să ne bazăm ipotezele pe creșterea de la egal la egal, luând în considerare costurile de compensare a activității de turnătorie. Am presupus o creștere a veniturilor de 6% și o marjă operațională de 20% pentru cei 5 ani de previziuni. Decizia de a face previziuni detaliate pe 5 ani se bazează pe date relevante și medii istorice. Deoarece valoarea finală tinde să reprezinte o parte semnificativă a evaluării DCF, în special în cazul unor perioade mai scurte de previziuni detaliate, am decis să adoptăm o abordare foarte conservatoare în acest caz. Pentru calcularea valorii finale am utilizat o creștere a veniturilor de 3% (pe măsură ce afacerea se dezvoltă), precum și un WACC final de 8,5%, în scădere față de WACC de 9% utilizat pentru previziunile pe 5 ani. Scăderea WACC terminal provine din faptul că Intel va fi în curând o societate dezvoltată, care nu va mai putea crește atât de rapid și ar putea deveni mai stabilă din punct de vedere financiar datorită costurilor mai scăzute ale activității de turnătorie. Un astfel de set de ipoteze ne oferă o valoare intrinsecă de 29,03 dolari pe acțiune, ceea ce oferă o creștere posibilă de aproximativ 39,7% față de valoarea de piață actuală. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că evaluarea ia în considerare costurile în scădere ale activității de turnătorie. Trebuie remarcat faptul că valoarea intrinsecă obținută prin metoda DCF este foarte sensibilă la ipotezele formulate. Mai jos sunt prezentate două matrici de sensibilitate - una pentru diferite seturi de ipoteze privind marja de exploatare și creșterea veniturilor, iar cealaltă pentru diferite seturi de ipoteze privind WACC terminal și creșterea veniturilor terminal. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research În continuare, să aruncăm o privire la modul în care Intel se compară cu alte companii similare. Am construit un grup similar format din 4 companii, al căror model de afaceri și creștere ar putea fi similare cu Intel: Broadcom, Nvidia, AMD și Qualcomm. După cum se poate observa, Intel se situează sub medie în fiecare categorie, însă este ușor sub P/E forward. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Research Am calculat media, mediana, precum și multiplii ponderați în funcție de capitalizare pentru grupul de referință. Ulterior au fost calculate trei evaluări diferite ale Intel pentru fiecare dintre acești multipli. După cum se poate vedea în tabel, marea majoritate a acestora sugerează că acțiunile Intel sunt subevaluate la prețurile actuale. Cu toate acestea, evaluarea multiplă ar putea supraevalua compania, deoarece colegii operează cu marje mai mari.

Recomandări: Intel are 50 de recomandări, 7 „cumpărare” și cel mai mare preț de 66 USD, 37 „păstrare” și 6 de „vânzare” cu cel mai mic preț de 18 USD. Prețul mediu prognozat al acțiunilor pe 12 luni este de 25,07 USD, implicând un potențial de creștere de 20,6% față de prețul actual.

Analiză tehnică: Prețul acțiunilor Intel se tranzacționează cu 11% peste minimele sale anuale. În prezent, prima rezistență în trendul ascendent se află la nivelul retragerii Fibonacci de 23,6% situată la 22,91 USD. Depășirea acestui nivel ar putea permite taurilor să testeze media mobilă de 50 de zile de la 24,42 USD. Într-un scenariu pesimist, acțiunile ar putea scădea prin minimele de la 18,52 USD și ar putea testa nivelul minim din 2010 de la 17,60 USD. Un nivel de suport puternic poate fi stabilit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune de 19,51 USD, care a ajutat în mod repetat la stoparea impulsului descendent. RSI prezintă o divergență puternic crescătoare, cu maxime și minime în creștere începând cu luna august. MACD confirmă, de asemenea, treptat scenariul de creștere. Sursa: xStation5

