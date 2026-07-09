Acțiunea săptămânii: Seagate Technology. Cum o tehnologie veche și-a găsit un nou rol în era inteligenței artificiale

De când inteligența artificială a devenit una dintre temele principale care impulsionează piețele financiare globale, investitorii s-au concentrat în primul rând pe companiile producătoare de semiconductori. NVIDIA, AMD și Broadcom au devenit simboluri ale noii realități tehnologice. Din ce în ce mai mult, acest grup include și Micron, SK Hynix, Samsung și SanDisk, care beneficiază de cererea în creștere pentru soluții de memorie utilizate în centrele de date moderne.

Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză. Procesoarele grafice și memoria cu lățime de bandă mare sunt tehnologiile responsabile de antrenarea și funcționarea unor modele de inteligență artificială din ce în ce mai avansate. Fără ele, dezvoltarea AI ar arăta complet diferit astăzi. Cu toate acestea, ascuns în spatele acestei revoluții tehnologice se află un alt segment al pieței care rareori primește atenție din partea mass-mediei financiare.

Fiecare model de inteligență artificială nu doar prelucrează date. Mai presus de toate, acesta creează constant date noi. Seturile de date de antrenare, rezultatele analitice, imaginile, videoclipurile, copiile de rezervă și arhivele utilizatorilor devin treptat resurse valoroase care trebuie stocate în siguranță. Cu cât se dezvoltă mai rapid inteligența artificială, cu atât crește mai repede volumul global de informații care necesită stocare.

Acest lucru duce la o întrebare simplă.

Dacă inteligența artificială are nevoie de tot mai multe date, unde vor fi stocate de fapt toate acestea?

Răspunsul nu ne conduce către producătorii de GPU-uri sau furnizorii de memorie HBM. Ne conduce către companiile care construiesc infrastructura responsabilă de stocarea datelor pe termen lung. Una dintre acestea este Seagate Technology.

Deși prețul acțiunilor companiei a crescut cu peste 180 la sută de la începutul anului, piața rămâne concentrată în principal asupra celor mai evidenti beneficiari ai revoluției AI. Cu toate acestea, inteligența artificială nu înseamnă doar o creștere a cererii de putere de calcul. Ea înseamnă, de asemenea, o creștere exponențială a cantității de date care trebuie stocate timp de ani de zile. Această parte mai puțin vizibilă a infrastructurii s-ar putea dovedi a fi unul dintre cele mai subestimate elemente ale întregului ecosistem al AI.

Tocmai de aceea Seagate merită o atenție sporită. Compania a dedicat decenii lucrând la ceva ce, până de curând, mulți investitori considerau o tehnologie care se apropia încet de sfârșitul ciclului său de viață.

AI are nevoie de mai mult decât putere de calcul. Are nevoie de spațiu de stocare.

În ultimii doi ani, piața s-a concentrat aproape exclusiv pe un singur element al infrastructurii inteligenței artificiale: puterea de calcul.

Această concentrare este de înțeles. Procesoarele grafice sunt responsabile de antrenarea modelelor de AI și de efectuarea a trilioane de calcule în fracțiuni de secundă. Fără ele, dezvoltarea inteligenței artificiale moderne nu ar fi posibilă.

Cu toate acestea, nici chiar cel mai avansat model de AI nu funcționează izolat. Pentru a fi antrenat, acesta necesită seturi de date enorme. Ulterior, acesta generează informații suplimentare care trebuie, de asemenea, stocate, securizate și gestionate. Fiecare conversație cu un chatbot, fiecare imagine generată, fiecare analiză de document și fiecare linie de cod contribuie la fondul global de date.

De aceea, dezvoltarea AI nu doar crește cererea de procesoare. Ea crește și cererea de infrastructură responsabilă de stocarea informațiilor.

În plus, nu toate datele necesită același nivel de accesibilitate. În practică, doar o mică parte din informații este accesată constant de cele mai rapide procesoare și de sistemele de memorie cu cea mai înaltă performanță. Marea majoritate ajunge în cele din urmă în straturile de stocare, unde factorul cel mai important nu este viteza, ci costul stocării unor volume masive de date.

Și tocmai aici unitățile de hard disk rămân o soluție care încă nu a fost înlocuită.

Deși SSD-urile oferă o performanță semnificativ mai mare, ele rămân mult mai scumpe dacă se ia în calcul costul pe terabyte de stocare. Pentru cei mai mari operatori de centre de date care gestionează milioane de gigabytes de informații, această diferență are consecințe economice enorme.

În practică, HDD-urile nu concurează direct cu tehnologiile de memorie utilizate pentru cele mai solicitante sarcini de lucru. Ele servesc unui scop diferit. Ele constituie fundamentul stocării pe termen lung a datelor. De aceea, inteligența artificială nu elimină nevoia de hard disk-uri. Dimpotrivă, aceasta crește cererea pentru soluții capabile să ofere o capacitate mai mare la cel mai mic cost posibil pe terabyte.

Această schimbare este clar vizibilă în cererea tot mai mare de HDD-uri utilizate de furnizorii de servicii cloud și de cele mai mari centre de date din lume.

Tehnologie veche, rol nou. De ce HDD-urile rămân o bază a AI

Revoluția inteligenței artificiale nu înseamnă că fiecare componentă a infrastructurii trebuie să fie cea mai nouă și mai rapidă tehnologie disponibilă. Dimpotrivă. Centrele de date moderne devin ecosisteme din ce în ce mai complexe, în care fiecare tehnologie îndeplinește o funcție specifică.

Procesoarele grafice furnizează puterea de calcul enormă necesară pentru antrenarea și funcționarea modelelor de AI. Memoria semiconductoare de înaltă performanță permite acestor sisteme să proceseze cele mai importante informații la viteze incredibile. Cu toate acestea, undeva între aceste componente avansate trebuie să existe un alt strat responsabil de stocarea unor cantități inimaginabile de date. Aici intră în scenă unitățile de disc.

Contrar așteptărilor anterioare, ascensiunea inteligenței artificiale nu a făcut ca HDD-urile să devină depășite. Motivul este simplu: centrele de date nu au nevoie doar de viteză. Au nevoie, de asemenea, de o capacitate enormă și de cel mai mic cost posibil pentru stocarea fiecărui terabyte de informații.

SSD-urile rămân de neegalat în aplicațiile în care performanța maximă și accesul instantaneu la date sunt esențiale. Cu toate acestea, atunci când este vorba de seturi de date masive, arhive, copii de rezervă și informații generate de modelele de AI, aspectul economic devine factorul cel mai important.

La o scară măsurată în milioane de gigabytes, chiar și o mică diferență în costul stocării unui terabyte se poate traduce în economii de miliarde de dolari.

De aceea, este puțin probabil ca viitorul stocării datelor să însemne înlocuirea completă a HDD-urilor cu SSD-uri. Un scenariu mai realist este unul în care ambele tehnologii coexistă, fiecare îndeplinind un rol diferit în cadrul ecosistemului mai larg al datelor.

Cea mai mare schimbare nu este, așadar, revenirea unei tehnologii vechi, ci redescoperirea acesteia într-un mediu complet nou. Hard disk-urile, considerate odată de mulți investitori o tehnologie în declin, au devenit una dintre componentele esențiale care susțin expansiunea continuă a inteligenței artificiale. Aici devine vizibil avantajul companiei Seagate.

Compania nu concurează cu producătorii de cipuri pentru AI pentru titlul de furnizor al celei mai avansate tehnologii. Rolul său este diferit. Seagate furnizează infrastructura fără de care întregul ecosistem al inteligenței artificiale s-ar confrunta cu limitări semnificative.

Cu toate acestea, cea mai mare provocare pentru producătorii de HDD-uri rămâne îmbunătățirea continuă a capacității și menținerea avantajului lor în ceea ce privește costurile.

De aceea, dezvoltarea de către Seagate a tehnologiei de înregistrare magnetică asistată termic (HAMR) este atât de importantă. Aceasta este concepută pentru a permite creșteri suplimentare ale densității de stocare și pentru a extinde relevanța hard disk-urilor într-o eră a volumelor de date în expansiune rapidă.

De la criză la profitabilitate record. Transformarea financiară a Seagate

Tehnologia în sine nu creează valoare pentru acționari. Chiar și cele mai avansate soluții au o importanță limitată dacă nu se traduc în îmbunătățiri măsurabile ale performanței financiare.

În cazul Seagate, ultimele trimestre arată mai mult decât o simplă redresare după o perioadă dificilă. Compania trece printr-o transformare calitativă semnificativă, determinată atât de îmbunătățirea condițiilor de piață, cât și de importanța crescândă a stocării datelor în era inteligenței artificiale. Nu cu mult timp în urmă, situația Seagate arăta complet diferit.

Piața hard disk-urilor se afla sub presiunea unor condiții economice mai slabe, a reducerilor de stocuri ale clienților și a cheltuielilor mai mici ale întreprinderilor pentru infrastructura IT. După o perioadă de cerere excepțional de puternică în timpul pandemiei, industria a intrat într-o fază de corecție, ceea ce i-a determinat pe mulți investitori să se întrebe dacă producătorii de HDD se apropiau de etapa finală a dezvoltării lor.

Problema era că o parte a pieței evalua Seagate doar prin prisma modelului său de afaceri istoric: hardware-ul tradițional de stocare a datelor.

Între timp, dinamica economică a întregii piețe a datelor se schimba.

Apariția inteligenței artificiale a determinat o creștere a cererii de capacitate de stocare mai rapidă decât se așteptau mulți. Cele mai mari centre de date necesită acum nu doar putere de calcul, ci și o capacitate enormă de stocare pentru informațiile generate de modelele de AI, aplicațiile cloud și serviciile digitale. Această schimbare a început deja să se reflecte în rezultatele financiare ale Seagate.

În al treilea trimestru fiscal al anului 2026, compania a generat venituri de 3,11 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 44% față de aceeași perioadă a anului precedent. Și mai importantă a fost îmbunătățirea rentabilității. Marja brută conform GAAP a crescut de la 35% la aproape 47%, în timp ce marja operațională a crescut de la 20% la peste 32%.

Acest lucru înseamnă că Seagate nu doar vinde mai multe produse. Compania beneficiază, de asemenea, de un mix de produse mai favorabil, soluțiile de mare capacitate pentru centrele de date devenind din ce în ce mai importante.

Seagate se îndepărtează de un model de afaceri axat în principal pe volumul livrărilor și se îndreaptă către un model în care valoarea tehnologică a fiecărui produs și importanța acestuia în cadrul ecosistemului mai larg al infrastructurii de date contează semnificativ mai mult. Din perspectiva unui investitor, punctul cheie este că teza de investiție a Seagate nu se bazează exclusiv pe ipoteza că piața de stocare va crește odată cu cantitatea de date generate.

Creșterea pieței, în sine, nu ar fi suficientă pentru a crea o oportunitate de investiție atractivă. Ceea ce contează mai mult este faptul că Seagate activează într-un segment în care poziția de lider în domeniul tehnologic și amploarea producției îi permit companiei să-și îmbunătățească continuu eficiența economică.

Ponderea tot mai mare a unităților de stocare de mare capacitate sporește valoarea fiecărui produs vândut, permițând în același timp companiei să-și utilizeze mai eficient infrastructura de producție existentă.

Pentru cei mai mari furnizori de servicii cloud, o capacitate mai mare pe unitate de stocare se traduce prin costuri de stocare mai mici, un consum redus de energie și un spațiu fizic mai redus necesar în centrele de date. Într-o lume în care volumul de informații crește exponențial, eficiența infrastructurii devine unul dintre cele mai importante avantaje competitive. Cea mai puternică dovadă a îmbunătățirii calității afacerii nu este doar creșterea veniturilor sau profiturile mai mari, ci și capacitatea de a genera lichidități.

În al treilea trimestru fiscal al anului 2026, Seagate a generat aproximativ 953 milioane de dolari în flux de numerar liber. Această generare puternică de numerar a permis companiei să reducă datoria și, în același timp, să returneze capital acționarilor. În timpul trimestrului analizat, compania a alocat aproximativ 641 milioane de dolari pentru reducerea datoriei, continuând în același timp să ofere randamente acționarilor prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Îmbunătățirea bilanțului reduce presiunea financiară și sporește flexibilitatea Seagate în fazele viitoare ale ciclului industrial. Îmbunătățirea generării de numerar este însoțită, de asemenea, de o schimbare a calității profitabilității.

Creșterea veniturilor operaționale și a randamentului capitalului investit sugerează că faza actuală a companiei Seagate seamănă din ce în ce mai mult cu o afacere generatoare de valoare, mai degrabă decât cu o simplă companie care își revine după o recesiune temporară.

Dacă capitalul alocat dezvoltării tehnologiei HAMR, extinderii producției și creșterii platformei Lyve continuă să genereze randamente superioare costului capitalului companiei, acest lucru ar reprezenta o îmbunătățire fundamentală a performanței economice a întregii afaceri. Până de curând, principalul argument împotriva Seagate era îngrijorarea cu privire la viitorul pieței tradiționale a hard disk-urilor.

Rezultatele actuale sugerează, totuși, că Seagate nu mai concurează doar ca producător de dispozitive de stocare. Compania devine din ce în ce mai mult un furnizor de infrastructură esențială pentru o economie globală construită în jurul inteligenței artificiale și a datelor.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că toate riscurile au dispărut.

Sectorul rămâne ciclic, iar îmbunătățirea actuală a rezultatelor este susținută parțial de un context al cererii excepțional de favorabil. Concurența din partea tehnologiilor de stocare bazate pe semiconductori rămâne un factor important, în special în aplicațiile care necesită performanțe de vârf.

În plus, creșterea semnificativă a prețului acțiunilor Seagate a ridicat așteptările investitorilor cu privire la rezultatele viitoare. Nici dimensiunea de piață a acestei transformări nu poate fi ignorată.

Creșterea valorii Seagate a fost determinată nu doar de fundamentele mai solide, ci și de o schimbare a percepției investitorilor.

Timp de ani de zile, Seagate a fost privită ca o companie care își desfășoară activitatea într-un sector matur, cu perspective de creștere limitate. Astăzi, investitorii o recunosc din ce în ce mai mult ca un potențial beneficiar al creșterii pe termen lung a volumului de date generate la nivel global.

În același timp, o astfel de schimbare rapidă a percepției pieței ne reamintește că evoluția investițiilor rareori urmează o traiectorie liniară. După perioade de apreciere puternică, apar adesea corecții, în special atunci când așteptările pieței cresc mai repede decât performanța reală a afacerii. Prin urmare, cea mai importantă schimbare nu este doar de natură financiară.

Este modul în care investitorii privesc acum Seagate.

Compania se îndepărtează treptat de imaginea de producător de tehnologie învechită și este considerată din ce în ce mai mult unul dintre beneficiarii creșterii pe termen lung a cererii de date.

Dacă inteligența artificială continuă să crească cererea de infrastructură de stocare, Seagate s-ar putea regăsi într-o poziție mult mai puternică decât sugerau narațiunile anterioare ale pieței.

Prin urmare, întrebarea cheie pentru investitori nu mai este dacă această companie poate supraviețui unui alt ciclu al industriei.

Adevărata întrebare este dacă îmbunătățirea actuală a rezultatelor reprezintă începutul unui nou capitol în istoria Seagate sau pur și simplu un alt vârf temporar creat de condiții de piață neobișnuit de favorabile.

Riscuri cheie

Orice teză de investiție solidă are și o altă fațetă.

În cazul Seagate, argumentele care susțin creșterea pe termen lung sunt convingătoare, dar investitorii trebuie să țină cont de faptul că această companie își desfășoară activitatea într-un sector caracterizat de o ciclicitate ridicată și o sensibilitate semnificativă la schimbările cererii.

Îmbunătățirea actuală a rezultatelor poate reprezenta începutul unei transformări durabile, dar există și un scenariu în care unele dintre beneficiile de astăzi se dovedesc a fi rezultatul unui mediu de piață neobișnuit de favorabil. Cel mai mare risc rămâne natura ciclică a industriei de stocare.

Istoria a demonstrat în repetate rânduri că perioadele de cerere puternică încurajează adesea companiile să-și mărească capacitatea de producție, ceea ce poate duce în cele din urmă la o ofertă excesivă și la presiuni asupra prețurilor. Dacă investițiile în centrele de date legate de inteligența artificială încetinesc, Seagate s-ar putea confrunta din nou cu presiuni cauzate de normalizarea cererii.

Al doilea factor major îl reprezintă concurența din partea tehnologiilor de stocare bazate pe semiconductori.

SSD-urile domină deja aplicațiile în care viteza maximă este esențială, în timp ce HDD-urile rămân critice în domeniile în care costul stocării unor cantități masive de date este considerentul principal.

Întrebarea cheie este dacă scăderile ulterioare ale prețurilor memoriilor flash NAND ar putea slăbi treptat avantajul economic al hard disk-urilor. Acest lucru nu înseamnă că SSD-urile vor înlocui automat HDD-urile.

Diferența de cost pe terabyte rămâne cel mai puternic argument în favoarea tehnologiei Seagate. Cu toate acestea, menținerea acestui avantaj necesită o dezvoltare tehnologică continuă, inclusiv generațiile viitoare ale tehnologiei HAMR și creșteri suplimentare ale densității de stocare. Un alt risc provine din concentrarea clienților.

Cei mai mari operatori de centre de date dețin o putere de negociere semnificativă, iar deciziile lor de investiții pot influența direct rata de creștere a întregii piețe.

Chiar și cea mai bună tehnologie trebuie să concureze într-un mediu în care prețul și eficiența costurilor rămân criterii esențiale de achiziție. Ultimul factor este riscul de evaluare.

Timp de mulți ani, Seagate a fost considerată o companie care își desfășoară activitatea într-un sector în declin. Cu toate acestea, îmbunătățirea rezultatelor financiare și schimbarea percepției pieței determinată de AI au crescut semnificativ interesul investitorilor.

Prețul actual al acțiunilor presupune că profitabilitatea ridicată va continua și că piața stocării datelor se va extinde în continuare. Orice dezamăgire legată de marje, creșterea veniturilor sau investițiile în infrastructura de AI ar putea duce la o corecție bruscă a evaluării. Prin urmare, cea mai mare provocare pentru investitori nu este dacă Seagate este o companie mai bună astăzi decât era acum câțiva ani.

Rezultatele financiare și îmbunătățirea poziționării competitive sugerează că așa este. Întrebarea cheie este cât timp avantajul tehnologic al Seagate, structura favorabilă a pieței și cererea în creștere pentru stocarea datelor vor continua să susțină creșterea viitoare.

Perspectiva de evaluare

Următoarea evaluare a Seagate Technology Holdings se bazează pe metoda fluxului de numerar actualizat (DCF). Trebuie subliniat faptul că această analiză este furnizată doar în scop informativ și nu trebuie considerată o recomandare de investiție sau o determinare precisă a valorii juste a companiei.

Seagate se află în prezent într-un moment important al istoriei sale.

Timp de mulți ani, compania a fost percepută în primul rând ca un reprezentant al unei industrii mature a hard disk-urilor. Cu toate acestea, dezvoltarea inteligenței artificiale a schimbat modul în care este perceput întregul sector al stocării datelor.

Volumul tot mai mare de informații generate de modelele de AI, serviciile cloud și aplicațiile digitale sporește importanța strategică a infrastructurii responsabile de stocarea și gestionarea datelor.

Pe baza prețului actual al acțiunii de 853 USD și a unei evaluări DCF care indică o valoare intrinsecă estimată de 1.081 USD, potențialul de creștere implicat este de aproximativ 27%. Acest lucru sugerează că, presupunând că Seagate își menține profitabilitatea puternică și că piața de stocare bazată pe AI continuă să se extindă, evaluarea actuală ar putea lăsa încă loc pentru o apreciere ulterioară.

În același timp, piața a recunoscut deja o parte din transformarea companiei Seagate. Creșterea prețului acțiunilor companiei a fost determinată nu doar de rezultatele financiare mai solide, ci și de o schimbare a modului în care investitorii percep afacerea.

Piața privește din ce în ce mai mult Seagate nu doar ca pe un producător tradițional de hard disk-uri, ci ca pe unul dintre beneficiarii creșterii pe termen lung a volumului de date generate la nivel global. Cu toate acestea, cel mai mare risc rămâne posibilitatea ca îmbunătățirea actuală a profitabilității să fie parțial ciclică.

O încetinire a investițiilor în centrele de date, o nouă presiune asupra prețurilor sau o concurență mai puternică din partea tehnologiilor de stocare bazate pe semiconductori ar putea limita marjele viitoare.

Prin urmare, întrebarea cheie pentru investitori nu este dacă Seagate și-a îmbunătățit poziția față de acum câțiva ani, deoarece rezultatele financiare indică clar că așa s-a întâmplat.

Cea mai importantă întrebare este dacă transformarea actuală reprezintă o schimbare permanentă a rolului Seagate în cadrul ecosistemului inteligenței artificiale sau pur și simplu o altă fază a ciclului tradițional al industriei de stocare.

Concluzie. Poate Seagate să devină unul dintre câștigătorii pe termen lung ai revoluției AI?

Cele mai mari schimbări tehnologice creează adesea câștigători greu de identificat la început. În cazul inteligenței artificiale, atenția investitorilor s-a concentrat în principal asupra companiilor care furnizează putere de calcul.

NVIDIA, AMD și Broadcom au devenit simboluri ale noii ere tehnologice, deoarece soluțiile lor au permis dezvoltarea celor mai avansate modele de AI. Cu toate acestea, orice revoluție tehnologică necesită și o infrastructură care funcționează în afara luminii reflectoarelor.

Inteligența artificială nu se bazează doar pe procesoare. Ea necesită, de asemenea, o capacitate enormă de stocare, capabilă să păstreze cantitatea tot mai mare de informații generate de sistemele digitale moderne.

Aici intră în scenă Seagate. Timp de ani de zile, compania a fost percepută ca un reprezentant al unei industrii a hard disk-urilor mature, cu perspective de creștere limitate. Dezvoltarea AI a schimbat dinamica economică a întregii piețe a datelor.

Volumul de informații generat de centrele de date, care crește rapid, a conferit tehnologiilor de stocare o importanță strategică reînnoită.

Astăzi, Seagate prezintă mai multe elemente care constituie un caz de investiție interesant.

Compania își desfășoară activitatea pe o piață extrem de concentrată, continuă să dezvolte tehnologia HAMR, beneficiază de creșterea cererii de infrastructură de date și a început deja să transforme aceste tendințe în îmbunătățiri financiare măsurabile.

Marjele mai mari, generarea puternică de numerar și îmbunătățirea bilanțului indică faptul că transformarea actuală este mai mult decât o simplă promisiune pentru viitor. Totuși, acest lucru nu înseamnă că cazul de investiție este lipsit de riscuri.

Seagate activează în continuare într-un sector ciclic, concurează cu tehnologii alternative de stocare și trebuie să demonstreze că nivelul actual de rentabilitate poate fi menținut în următorii ani.

În plus, piața a anticipat deja o parte din scenariul pozitiv, crescând așteptările privind performanțele viitoare. Cel mai mare paradox al acestei povești este că unul dintre beneficiarii revoluției inteligenței artificiale ar putea fi o companie care, timp de ani de zile, a fost asociată cu o tehnologie învechită. Totuși, progresul tehnologic nu depinde doar de crearea unor procesoare mai rapide.

Este necesară și construirea infrastructurii care să permită umanității să stocheze, să gestioneze și să utilizeze o cantitate tot mai mare de informații.

Și tocmai de aceea Seagate rămâne o companie care merită urmărită.

Nu pentru că se află în centrul narațiunii actuale despre AI, ci pentru că, fără infrastructura de stocare, întregul ecosistem al inteligenței artificiale ar avea dificultăți în a se extinde.