Acțiunile Alphabet au scăzut cu 22% față de maximul istoric 🚩 Este Google pregătită să-și reia tendința ascendentă?

Piața a reacționat prin vânzarea masivă a acțiunilor Alphabet (GOOGL.US), în ciuda rezultatelor trimestriale excepțional de solide ale companiei. Investitorii rămân îngrijorați de creșterea rapidă a cheltuielilor de capital și de posibilitatea ca Alphabet să intre într-o perioadă de flux de numerar liber negativ, pe măsură ce își extinde agresiv infrastructura de inteligență artificială. În același timp, compania continuă să impresioneze prin performanța diviziei sale de cloud, iar AI ar putea deveni, în cele din urmă, unul dintre cei mai mari motoare de creștere din întreaga organizație.

Google Cloud devine unul dintre cei mai importanți piloni de creștere ai Alphabet

În doar câțiva ani, Google Cloud a evoluat de la o afacere generatoare de pierderi la unul dintre principalii motoare de creștere ai Alphabet. În ultimul trimestru, veniturile au crescut cu 82% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproape 25 de miliarde de dolari, în timp ce marja operațională a crescut la aproape 36%. O astfel de combinație între o creștere excepțional de puternică a veniturilor și îmbunătățirea profitabilității este rară în rândul marilor companii de tehnologie, unde expansiunea rapidă se face de obicei în detrimentul marjelor.

Google Cloud a devenit profitabil abia la începutul anului 2023, dar de atunci ritmul său de creștere s-a accelerat semnificativ. Creșterea veniturilor a crescut de la 28% la 48%, apoi la 63%, iar acum se situează la 82%. Potrivit Alphabet, creșterea este determinată de cererea de infrastructură pentru AI, de platforme de dezvoltare a AI, precum și de servicii tradiționale de cloud, inclusiv baze de date, stocare și securitate cibernetică. În ultimul trimestru, Google Cloud a generat aproape jumătate din veniturile incrementale ale Alphabet și aproape două treimi din profitul operațional suplimentar al acestuia, demonstrând că a devenit un motor principal al profiturilor, nu doar o simplă completare a activității publicitare a Google.

Cererea record de AI ar putea susține creșterea Google Cloud timp de ani de zile

Un alt argument convingător în favoarea expansiunii continue este portofoliul record de comenzi ale Google Cloud. La sfârșitul trimestrului, obligațiile de performanță rămase au atins aproximativ 514 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de încă 52 miliarde de dolari față de trimestrul anterior. O parte din aceste angajamente include acum vânzările directe ale procesoarelor TPU proprietare ale Google, utilizate pentru antrenarea modelelor de AI, evidențiind capacitatea tot mai mare a companiei de a-și monetiza propria infrastructură hardware.

În același timp, Alphabet accelerează în mod deliberat cheltuielile de capital pentru a profita de cererea în creștere pentru serviciile de IA. Cheltuielile de capital trimestriale aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 45 miliarde de dolari, ceea ce a dus temporar fluxul de numerar liber sub zero. Conducerea acceptă în mod intenționat presiunea pe termen scurt asupra generării de numerar în schimbul construirii unei infrastructuri care se preconizează că va genera venituri și profituri semnificativ mai mari în anii următori. Dacă cererea actuală de IA rămâne puternică, Google Cloud ar putea deveni una dintre cele mai profitabile afaceri ale Alphabet și, în cele din urmă, ar putea justifica nivelul record de investiții de astăzi.

Graficul prețului acțiunilor Alphabet

Acțiunile Alphabet au scăzut sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200) pe graficul zilnic, lucru care s-a întâmplat doar de două ori începând din vara anului 2025. În ambele ocazii anterioare, acțiunile s-au redresat relativ rapid, revenind peste media mobilă. Un scenariu optimist ar presupune ca acțiunile să recâștige nivelul de 320 de dolari și să se îndrepte treptat spre 370 de dolari.

Activitatea de bază a companiei continuă să înregistreze performanțe bune, în timp ce investițiile sale în IA au potențialul de a genera randamente substanțiale pe termen lung. Atâta timp cât investitorii rămân încrezători că aceste investiții vor genera în cele din urmă profituri atractive, EMA200 ar putea continua să atragă cumpărători fundamentali pe termen lung. Principalele riscuri rămân de natură macroeconomică, în special creșterea prețurilor petrolului și posibilitatea unor rate ale dobânzii mai ridicate atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Cu toate acestea, economia globală continuă să se extindă într-un ritm sănătos, oferind un impuls important sectorului tehnologic.

Sursă: xStation5

Venituri, profit net, marjă netă și marjă FCF

Alphabet și-a majorat veniturile trimestriale la aproximativ 119,8 miliarde de dolari, menținând un ritm puternic în activitatea sa principală. Profitul net, însă, a urcat la aproximativ 112,2 miliarde de dolari, o cifră care nu reflectă exclusiv performanța operațională a companiei. Profitul neobișnuit de ridicat a fost determinat în mare parte de un câștig punctual provenit din reevaluarea titlurilor tranzacționabile. Ca urmare, marja netă de 93,7% raportată este temporar umflată și nu ar trebui considerată un nivel sustenabil de profitabilitate. Investitorii ar trebui să se concentreze mai degrabă pe veniturile din publicitate, performanța Google Cloud și marjele operaționale atunci când evaluează calitatea câștigurilor.

Între timp, marja fluxului de numerar liber a scăzut la -4,9%, reflectând presiunea generată de cheltuielile de capital record. Alphabet continuă să aloce sume din ce în ce mai mari de capital către centrele de date, servere și infrastructura de IA. Prin urmare, fluxul de numerar liber negativ nu indică neapărat o deteriorare a activității de bază, ci subliniază mai degrabă costul tot mai mare al participării la cursa pentru IA. Întrebarea cheie este dacă aceste investiții se vor traduce, în timp, într-o creștere durabilă a veniturilor și o productivitate mai ridicată. Prin urmare, investitorii ar trebui să facă distincția între câștigurile financiare unice și profitabilitatea operațională recurentă a companiei.

Sursă: Echipa de cercetare XTB

Lichidități, active circulante, ROE și ROA

Alphabet deține aproximativ 242,5 miliarde de dolari în numerar, echivalente de numerar și investiții pe termen scurt. Totalul activelor circulante a crescut la aproximativ 343,5 miliarde de dolari, oferind companiei o flexibilitate financiară excepțională. Această lichiditate substanțială permite companiei Alphabet să finanțeze investiții masive în IA fără a deveni puternic dependentă de finanțarea prin îndatorare.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a crescut la 80,2%, în timp ce rentabilitatea activelor (ROA) a crescut la 55,2%. Cu toate acestea, ambii indicatori au fost stimulați în mod semnificativ de același câștig punctual provenit din titluri de valoare tranzacționabile și, prin urmare, nu ar trebui interpretați ca niveluri de rentabilitate durabile. Chiar și după ajustarea pentru acest efect, eficiența capitalului subiacent al Alphabet rămâne foarte puternică datorită poziției sale dominante în publicitatea digitală și expansiunii rapide a Google Cloud. Bilanțul său robust reduce semnificativ riscurile financiare asociate cheltuielilor de capital record legate de IA, păstrând în același timp flexibilitatea pentru răscumpărarea de acțiuni, achiziții și investiții viitoare. Din perspectivă fundamentală, lichiditatea Alphabet rămâne unul dintre cele mai puternice avantaje competitive ale sale, deși investitorii ar trebui să ajusteze ROE și ROA pentru a ține cont de impactul câștigurilor financiare nerecurente.

Sursă: Echipa de cercetare XTB

Datoria netă, fluxul de numerar liber, raportul de lichiditate curentă și raportul datorie/capital propriu

Alphabet deține aproximativ 129,7 miliarde de dolari în numerar net, ceea ce înseamnă că lichiditățile sale depășesc substanțial datoria totală. Raportul datorie/capital propriu al companiei, de doar 0,2x, reflectă o structură de capital excepțional de conservatoare. Un coeficient de lichiditate curentă de 2,7x indică faptul că activele circulante depășesc cu ușurință datoriile pe termen scurt, menținând bilanțul într-o poziție foarte solidă, în ciuda cheltuielilor de investiții record.

Cel mai important motiv de îngrijorare îl reprezintă scăderea fluxului de numerar liber la aproximativ -5,9 miliarde de dolari, determinată în principal de creșterea bruscă a cheltuielilor pentru centrele de date, cipurile AI și infrastructura informatică. Este important de menționat că fluxul de numerar liber negativ nu este rezultatul unor constrângeri de lichiditate, întrucât Alphabet continuă să dețină rezerve financiare enorme. Dimpotrivă, acesta reflectă decizia strategică a conducerii de a accelera investițiile în anticiparea cererii pe termen lung. Investitorii se vor concentra din ce în ce mai mult asupra întrebării dacă aceste investiții de miliarde de dolari în AI vor genera randamente adecvate în timp. Dacă serviciile de AI și Google Cloud vor continua să se extindă cu succes, cheltuielile de capital ridicate de astăzi s-ar putea dovedi, în cele din urmă, una dintre cele mai profitabile decizii strategice pe termen lung ale companiei. Deocamdată, poziția de lichiditate excepțional de puternică a Alphabet oferă o capacitate financiară amplă pentru a pune în aplicare această strategie fără a compromite soliditatea bilanțului său.

Sursă: Echipa de cercetare XTB

Eryk Szmyd, analist piețe financiare XTB