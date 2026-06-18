Acțiunile BMW scad la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2020 🚩 Producătorii auto germani se confruntă cu noi probleme?

Acțiunile cunoscutului producător auto german BMW au scăzut astăzi la cel mai scăzut nivel din toamna anului 2020, după ce compania a publicat rezultate surprinzător de slabe și și-a revizuit drastic în jos perspectivele. În ciuda amplorii valului de vânzări, există încă puține semne care să indice apariția unui interes semnificativ de cumpărare, în timp ce sectorul auto german continuă să afecteze negativ indicele DAX. BMW a transmis un avertisment care i-a neliniștit în mod evident pe investitori: scăderea cererii din China, conflictul din Orientul Mijlociu și o deteriorare bruscă a profitabilității afectează toate perspectivele companiei. Ca urmare, valoarea de piață a BMW a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii peste cinci ani. Cea mai mare reducere a previziunilor din ultimii ani Cel mai îngrijorător aspect al anunțului BMW este amploarea deteriorării așteptărilor privind profitabilitatea. Compania a declarat că profitul înainte de impozitare (EBT) va scădea „semnificativ” în 2026 față de 2025, când EBT a atins 10,2 miliarde de euro. Până de curând, conducerea prevăzuse doar o scădere moderată a profitului. Și mai alarmantă este revizuirea indicatorilor-cheie de rentabilitate: Previziunile privind marja EBIT din sectorul auto au fost reduse de la 4–6% la doar 1–3%.

Previziunile privind randamentul capitalului angajat (ROCE) au fost reduse de la 6–10% la 1–5%. Astfel de reduceri drastice sugerează că problema depășește simpla scădere a volumului vânzărilor de autovehicule și reflectă din ce în ce mai mult capacitatea BMW de a menține nivelurile de rentabilitate premium care au susținut, de-a lungul timpului, valoarea sa de piață. Pentru un producător de automobile de lux, marjele rămân unul dintre cele mai importante criterii de investiție, ceea ce explică severitatea reacției pieței. Conflictul din Iran sporește presiunea asupra costurilor O a doua provocare majoră decurge din situația geopolitică din Orientul Mijlociu. Potrivit BMW, conflictul care implică Iranul s-a dovedit a fi semnificativ mai costisitor decât se anticipase cu doar câteva luni în urmă. Prețurile ridicate ale energiei, care persistă, cresc costurile operaționale, slăbind în același timp disponibilitatea consumatorilor de a efectua achiziții discreționare de valoare mare. Conducerea a subliniat că creșterea mai puternică a vânzărilor din Europa și Statele Unite este în prezent insuficientă pentru a compensa scăderea cererii din Asia, în special din China. Eforturile de reducere a costurilor accelerează BMW a anunțat, de asemenea, accelerarea inițiativelor sale de restructurare și a programelor de eficientizare. Potrivit lui Milan Nedeljković, membru al Consiliului de Administrație al BMW AG, compania trebuie să-și adapteze structurile și procesele la ceea ce el a descris drept o „deteriorare drastică a condițiilor de piață”. Conducerea intenționează să intensifice inițiativele de reducere a costurilor aflate în derulare și să implementeze măsuri suplimentare de eficientizare. Paradoxal, acest lucru va crea o presiune și mai mare asupra profiturilor pe termen scurt. BMW a declarat că implementarea noilor măsuri de restructurare va avea un impact negativ punctual asupra profiturilor în a doua jumătate a anului 2026. Care rămâne un aspect pozitiv — și este evaluarea atractivă? În ciuda perspectivelor în deteriorare, BMW nu a renunțat la strategia sa de remunerare a acționarilor. Compania se așteaptă în continuare să genereze un flux de numerar liber din sectorul auto de peste 2,5 miliarde de euro. În plus, conducerea a reafirmat: O rată de distribuire a dividendelor de 30–40% din profitul net atribuibil acționarilor BMW AG.

Continuarea programului său de răscumpărare a acțiunilor aflat în derulare. Acești factori oferă un anumit sprijin acționarilor. Cu toate acestea, piața se concentrează în prezent în principal asupra deteriorării fundamentelor operaționale ale BMW — și pe bună dreptate. Avertismentul BMW nu pare a fi un simplu pas înapoi temporar, limitat la un singur trimestru. Compania se confruntă simultan cu slăbiciunea celei mai importante piețe externe, cu creșterea costurilor legate de tensiunile geopolitice și cu intensificarea concurenței structurale din partea producătorilor chinezi. Deși evaluarea relativ scăzută a BMW (acțiunile se tranzacționează în prezent la aproximativ 5 ori profitul) ar putea atrage investitorii orientați spre valoare, nu există un catalizator evident pentru o redresare în această etapă. Până când cererea din China se va stabiliza și profitabilitatea va începe să se redreseze, acțiunile ar putea rămâne sub presiune, în ciuda multiplilor de evaluare atractivi. Poate că cel mai îngrijorător semnal este scăderea continuă a veniturilor, ceea ce sugerează că provocările BMW se extind dincolo de marje și afectează profilul de creștere de bază al companiei. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance LP BMW.DE (Interval D1) Acțiunile BMW se tranzacționează în prezent cu aproximativ 40% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200, linia roșie), evidențiind profunzimea pieței bear în curs și deteriorarea bruscă a încrederii investitorilor. Tendința descendentă s-a accelerat pe parcursul anului 2026, pe măsură ce prețurile mai ridicate la energie din Europa, politica monetară mai restrictivă a BCE și slăbiciunea persistentă din China s-au combinat pentru a crea un context extrem de nefavorabil nu numai pentru BMW, ci și pentru sectorul auto german în ansamblu. Sursă: xStation5 Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB

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