Acțiunile Broadcom scad cu 5% în ciuda veniturilor solide și a cererii de AI 🗽

Broadcom (AVGO.US) a înregistrat un alt trimestru excepțional de puternic, depășind cu ușurință așteptările Wall Street și consolidându-și poziția de al doilea beneficiar major al boom-ului global al semiconductorilor AI, după Nvidia. Veniturile și EPS au depășit estimările, dar adevărata poveste se află în previziunile companiei și în traiectoria accelerată a cererii legate de AI. Compania a declarat că marjele vor scădea din cauza mixului de venituri din AI, care este probabil principalul motiv care a declanșat realizarea de profituri, în ciuda câștigurilor solide. Broadcom a depășit estimările privind veniturile (18,02 miliarde de dolari față de 17,49 miliarde de dolari prognoză) și câștigurile pe acțiune (1,95 dolari față de 1,87 dolari prognoză) și a emis previziuni pentru primul trimestru fiscal curent la 19,1 miliarde de dolari în vânzări, comparativ cu 18,3 miliarde de dolari estimate de analiștii LSEG. AI rămâne motorul creșterii Broadcom Conducerea a prevăzut venituri de 19,1 miliarde de dolari în primul trimestru fiscal, cu mult peste consens, ceea ce înseamnă o creștere robustă de 28% față de anul precedent. Cel mai important, Hock Tan a confirmat că vânzările de cipuri AI se vor dubla față de anul precedent, ajungând la 8,2 miliarde de dolari în trimestrul curent, impulsionate atât de acceleratoarele personalizate (XPUs), cât și de cipurile de rețea AI. Acest lucru subliniază relevanța strategică crescândă a Broadcom în ciclul de dezvoltare hyperscale. Momentul cipurilor personalizate se accelerează Broadcom a dezvăluit că a obținut acum un al cincilea client hyperscale pentru cipurile sale AI personalizate și a dezvăluit că Anthropic era cumpărătorul necunoscut din spatele comenzii Google TPU de 10 miliarde de dolari. Cu un portofoliu de comenzi legate de AI în valoare de 73 miliarde de dolari pentru XPU-uri, comutatoare și componente pentru centre de date pentru următoarele 18 luni, vizibilitatea veniturilor viitoare este neobișnuit de puternică pentru o firmă de semiconductori. Broadcom se profilează ca principala alternativă la Nvidia Cipurile personalizate ale companiei, inclusiv TPU-urile Ironwood ale Google utilizate de Anthropic, continuă să câștige teren pe măsură ce hyperscalerii urmăresc diferențierea arhitecturală și un control mai strict al costurilor. Tan a subliniat că din ce în ce mai mult clienții doresc să „își controleze propriul destin” prin dezvoltarea de acceleratoare proprietare, o tendință structurală care beneficiază în mod direct Broadcom. Performanța de bază rămâne remarcabilă în toate segmentele Veniturile totale au crescut cu 28% , iar vânzările de cipuri AI au crescut cu 74% față de anul precedent .

Soluții semiconductoare: 11,07 miliarde de dolari (+22% față de anul precedent), peste așteptări

Software de infrastructură: 6,94 miliarde de dolari (+26% față de anul precedent), susținut de integrarea VMware Venitul net aproape s-a dublat, ajungând la 8,51 miliarde de dolari, evidențiind un puternic efect de levier operațional. Dividendul trimestrial a fost majorat la 0,65 USD pe acțiune, reflectând încrederea continuă în generarea de fluxuri de numerar. Broadcom operează la un nivel care îi confirmă poziția de furnizor cheie în ecosistemul de siliciu personalizat, în rapidă expansiune. Cu venituri din AI care se vor dubla, o listă de clienți tot mai extinsă și un portofoliu record de comenzi, compania intră în 2026 cu unul dintre cele mai puternice profiluri de creștere din industria semiconductorilor - chiar dacă volatilitatea pe termen scurt persistă în jurul așteptărilor. Reacția de pe Wall Street pare să fie mai degrabă o marcare de profituri decât o mișcare serioasă; câștigurile Broadcom au fost solide, cu un portofoliu record de comenzi în domeniul AI. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."