Acțiunile chinezești în stare de panică 🚩 Alibaba a scăzut cu 50% față de maximul istoric

Acțiunile chinezești rămân supuse unei presiuni puternice de vânzare, iar încrederea investitorilor față de a doua cea mai mare economie a lumii continuă să se deterioreze. Indicele Hang Seng China Enterprises a intrat într-o piață bearish din punct de vedere tehnic, după ce a scăzut cu peste 20% față de maximul atins în octombrie, în timp ce atât indicele Shanghai Composite, cât și indicele Shenzhen Component înregistrează, de asemenea, pierderi semnificative. Investitorii sunt din ce în ce mai îngrijorați că redresarea economică a Chinei rămâne prea slabă pentru a se traduce într-o creștere susținută a profiturilor, în special pentru companiile din domeniul tehnologiei și al bunurilor de consum. O presiune suplimentară provine din escaladarea tensiunilor din domeniul tehnologic dintre Statele Unite și China, în urma acuzațiilor companiei Anthropic conform cărora Alibaba ar fi încercat să obțină în mod ilicit capacități avansate de inteligență artificială. În același timp, piața se întreabă din ce în ce mai mult dacă miliardele de dolari investite în IA vor genera, în cele din urmă, randamente adecvate, mai ales pe fondul restricțiilor de export impuse de SUA, care continuă să limiteze accesul Chinei la semiconductori de ultimă generație. Ca urmare, investitorii își reduc expunerea la acțiunile chineze, în ciuda valorilor tot mai atractive ale multor companii.

Hong Kong intră într-o piață bear, pe fondul înrăutățirii sentimentului față de acțiunile chineze

Cea mai slabă parte a pieței de acțiuni din China este în prezent Hong Kong. Indicele Hang Seng China Enterprises, care urmărește cele mai mari companii din China continentală listate în străinătate, a scăzut cu peste 20% față de maximul din octombrie, intrând oficial într-o piață bear din punct de vedere tehnic. Între timp, indicele Shanghai Composite a scăzut cu aproximativ 1,1%, iar indicele Shenzhen Component a înregistrat o scădere de aproape 1,6%, ceea ce evidențiază faptul că valul de vânzări afectează atât piețele offshore, cât și cele din China continentală.

Cu doar câteva zile în urmă, rezultatele financiare solide ale Micron au stimulat optimismul în sectoarele globale ale semiconductorilor și inteligenței artificiale. Acest optimism se estompează acum rapid, pe măsură ce investitorii își reorientează atenția asupra provocărilor structurale cu care se confruntă economia Chinei și asupra costurilor în creștere ale cursei globale în domeniul IA.

Alibaba revine în centrul conflictului tehnologic dintre SUA și China

Un alt catalizator al recentei vânzări masive este Alibaba. Compania americană de inteligență artificială Anthropic a informat Senatul SUA că entități afiliate Alibaba și laboratorului său de cercetare în domeniul IA au desfășurat ceea ce descrie ca fiind cel mai mare atac de distilare a IA cunoscut împotriva modelelor sale Claude.

Potrivit Anthropic, între 22 aprilie și 5 iunie, operatorii legați de Alibaba ar fi folosit aproximativ 25.000 de conturi frauduloase pentru a genera aproape 28,8 milioane de interacțiuni cu modelele Claude, în încercarea de a le reproduce capacitățile și de a utiliza rezultatele pentru a antrena sisteme concurente de IA.

Dacă aceste acuzații se vor confirma, cazul ar putea întări argumentele în favoarea înăspririi și mai mari a controalelor la export impuse de SUA asupra companiilor chineze din domeniul inteligenței artificiale. Pentru investitori, acest lucru reprezintă o nouă creștere a riscului de reglementare și geopolitic, care a rămas unul dintre principalii factori ai reducerilor de evaluare din sectorul tehnologic chinez de mai mulți ani.

Cheltuielile slabe ale consumatorilor rămân cea mai mare provocare economică a Chinei

Cu toate acestea, tensiunile geopolitice nu sunt singurul motiv care stă la baza slăbiciunii acțiunilor chineze. Investitorii acordă o atenție din ce în ce mai mare fundamentelor interne. Cheltuielile consumatorilor rămân mai scăzute decât se aștepta, piața imobiliară nu s-a stabilizat încă, iar ritmul de redresare economică a Chinei continuă să dezamăgească atât investitorii interni, cât și pe cei internaționali.

Acest aspect este deosebit de important pentru companiile de comerț electronic precum Alibaba și JD.com, a căror creștere pe termen lung a veniturilor depinde în mare măsură de consumul gospodăriilor. Fără o redresare semnificativă a cererii de consum, va fi dificil pentru aceste companii să revină la ratele de creștere înregistrate înainte de recesiunea pieței imobiliare din China.

Poate inteligența artificială să impulsioneze în continuare sectorul tehnologic din China?

Investitorii fac din ce în ce mai mult distincția între boom-ul global al IA și perspectivele companiilor tehnologice chineze. În timp ce firmele americane continuă să beneficieze de o cerere record de cipuri avansate de IA și de infrastructură pentru centre de date, companiile chineze trebuie să-și dezvolte modelele de IA în condițiile unui acces limitat la semiconductori de ultimă generație și ale unor controale din ce în ce mai restrictive asupra exporturilor de tehnologie din partea SUA.

Ca urmare, investitorii devin tot mai precauți în ceea ce privește posibilitatea ca capitalul enorm investit în IA în întreaga China să genereze, în cele din urmă, randamente atractive.

Ce va determina direcția acțiunilor chineze?

În lunile următoare, trei factori vor determina probabil direcția piețelor de acțiuni din China. În primul rând, ritmul de redresare a consumului intern și datele macroeconomice generale. În al doilea rând, evoluțiile relațiilor tehnologice dintre SUA și China și eventualele restricții suplimentare la export. În al treilea rând, rezultatele financiare ale celor mai mari companii de tehnologie din China, care vor arăta dacă investițiile masive în inteligența artificială încep să se traducă într-o creștere semnificativă a veniturilor și a profiturilor.

Până când aceste trei domenii nu vor începe să transmită semnale mai pozitive, acțiunile chineze vor rămâne probabil sub presiune, în ciuda valorilor din ce în ce mai atractive și a multiplilor fundamentali aflați la niveluri istorice scăzute.

Graficele Alibaba și Hang Seng (CHN.cash)

Acțiunile Alibaba au scăzut deja cu peste 50% față de maximul atins în 2025 și se tranzacționează în prezent cu aproape 30% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200). Sentimentul față de activele chineze rămâne extrem de slab, alte nume importante din sectorul tehnologic, inclusiv Baidu, Tencent și Yum China, înregistrând, de asemenea, scăderi alături de Alibaba.

Sursă: xStation5

Contractul futures Hang Seng a scăzut la niveluri nemaiîntâlnite din aprilie 2025, când Donald Trump a anunțat impunerea de tarife asupra importurilor chineze, declanșând un război comercial de scurtă durată.

Sursă: xStation5