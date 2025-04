Acțiunile CME Group și CBOE Global Markets în atenția Morgan Stanley și BofA 🔔

CME Group (CME.US) și CBOE Global Markets (CBOE.US) se numără printre principalii furnizori de instrumente financiare, în principal pentru investitorii instituționali din Statele Unite. Acțiunile ambelor companii au avut performanțe foarte bune în timpul recentelor scăderi ale pieței, datorită activității de tranzacționare excepțional de ridicate pe mai multe piețe. Cu toate acestea, Bank of America și-a redus recomandarea pentru CBOE de la „Buy” la „Neutral”, în timp ce Morgan Stanley și-a majorat ținta de preț pentru CME Group la 301 dolari pe acțiune de la 263 dolari anterior, ceea ce implică o creștere de aproximativ 20% față de nivelurile actuale. CME operează Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) pentru energie și Commodity Exchange (COMEX) pentru metale, cu o expunere puternică la contractele futures pe S&P 500, Bitcoin și opțiuni legate de piața obligațiunilor.

CBOE este cel mai bine cunoscut pentru expunerea sa la opțiuni pe indici de acțiuni (în calitate de operator al celei mai mari burse de opțiuni din SUA, CBOE Options Exchange), opțiuni pe acțiuni individuale și indicele CBOE Volatility Index (VIX). În perioade de incertitudine pe piață, cererea de acoperire a riscurilor și volumele record de tranzacționare au ajutat ambele companii să rămână în mare parte imune la scăderile de pe Wall Street. În plus, războiul comercial în curs de desfășurare a alimentat o activitate puternică de acoperire a riscurilor pe piețele de mărfuri (aur, produse agricole), care sprijină în principal CME Group. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Analiștii se concentrează pe CME și CBOE Comentând despre CME Group, analiștii Morgan Stanley au subliniat „business moat” al companiei pe piețele de opțiuni și mărfuri, subliniind că 80% din veniturile sale provin din comisioane și taxe de compensare. Volumele de tranzacționare în 2025 și 2026 sunt așteptate să depășească rata medie anuală de creștere de 7%, cu o creștere a volumului de 15% în acest an și de 12% anul viitor, susținând perspectivele de afaceri ale CME. În ultimele 12 luni, veniturile CME au crescut la 6,12 miliarde de dolari, iar în ultimul trimestru, compania a raportat volume zilnice medii de tranzacționare record de 29,8 milioane de contracte, cu 9,2 milioane de contracte legate de opțiunile pe obligațiuni americane. Morgan Stanley a citat modelul de afaceri anticiclic încurajator al CME, care permite firmei să demonstreze reziliență în perioadele de turbulențe ale pieței. Între timp, Bank of America și-a redus ținta de preț pentru CBOE la 227 de dolari, citând potențialul de scădere a volumelor de tranzacționare în a doua jumătate a anului 2025, precum și în 2026 și 2027. BofA evaluează CBOE la 20 de ori câștigurile estimate pentru 2027. Noile previziuni de câștiguri pentru a doua jumătate a acestui an sunt de 4,60 USD pe acțiune față de 5,07 USD anterior, și 9,89 USD și 11,37 USD pentru 2026 și respectiv 2027, în scădere de la 11,16 USD și 12,99 USD. Acțiunile CBOE Global Markets (D1) și CME Group (D1) Acțiunile CBOE Global Markets au scăzut cu aproape 12% de la maximele istorice și testează în prezent EMA de 200 de zile. Compania pare să aibă un model de afaceri mai puțin rezistent decât cel al CME, deși interesul puternic și volatilitatea recentă a indicelui VIX pot contribui la susținerea performanței CBOE. Sursa: xStation 5 Acțiunile CME Group au performanțe semnificativ mai bune, scăderile oprindu-se la EMA de 50 de zile și la retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent din 2024. Compania plătește un dividend de 23 de ani, cu un randament actual al dividendului de 4,2%. Analiștii de la UBS și Raymond James mențin ținte de preț de 290 USD și, respectiv, 287 USD pe acțiune. Sursa: xStation 5 Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

