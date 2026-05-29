Acțiunile Dell cresc cu 40% pe fondul unui raport financiar foarte solid ⚡Următorul câștigător din domeniul AI?

Dell Technologies (DELL.US) a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru fiscal al anului 2027, care îi consolidează poziția ca unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului din domeniul inteligenței artificiale. Producătorul de servere, infrastructură pentru centre de date și computere personale a înregistrat venituri record, o creștere explozivă a profitului și și-a revizuit semnificativ în sens ascendent previziunile pentru întregul an. Divizia de servere AI a companiei rămâne principalul motor de creștere, conducerea estimând acum venituri anuale de aproximativ 60 de miliarde de dolari din servere AI. Rezultatele demonstrează, de asemenea, o cerere puternică pentru infrastructura IT tradițională, soluții de stocare și PC-uri pentru întreprinderi.

Reacția pieței a fost imediată, acțiunile Dell înregistrând o creștere de aproape 40% în tranzacțiile după închiderea bursei, după ce compania a depășit practic toate așteptările de pe Wall Street.

Puncte cheie

Veniturile din Q1 au crescut cu 88% față de aceeași perioadă a anului trecut , atingând un nivel record de 43,8 miliarde de dolari .

Câștigul pe acțiune ajustat (non-GAAP) a crescut cu 214% față de aceeași perioadă a anului trecut , ajungând la 4,86 dolari .

Comenzile de servere AI au atins 24,4 miliarde de dolari în timpul trimestrului.

Veniturile din servere AI au totalizat 16,1 miliarde de dolari .

Portofoliul de comenzi AI a crescut la un nivel record de 51,3 miliarde de dolari .

Dell și-a majorat prognoza de venituri pentru întregul an la 165–169 miliarde de dolari , un nou record al companiei.

Conducerea se așteaptă la aproximativ 60 de miliarde de dolari din venituri din servere AI în cursul anului fiscal curent.

AI devine cea mai mare afacere a Dell

Cu doar câțiva ani în urmă, Dell era asociată în principal cu computerele personale și hardware-ul pentru întreprinderi. Astăzi, o parte din ce în ce mai mare a afacerii sale gravitează în jurul infrastructurii care susține inteligența artificială.

În timpul trimestrului, Dell a obținut 24,4 miliarde de dolari din comenzi de servere AI, generând în același timp 16,1 miliarde de dolari din venituri din servere AI. Mai important, compania a încheiat trimestrul cu un portofoliu record de 51,3 miliarde de dolari din comenzi legate de AI.

Potrivit directorului operațional Jeff Clarke, cererea de soluții de AI continuă să crească. Conducerea a subliniat că portofoliul de proiecte potențiale rămâne de câteva ori mai mare decât volumul actual de comenzi restante. Printre clienții Dell se numără furnizori de servicii de cloud la scară largă și furnizori de servicii de calcul, precum CoreWeave și Nscale, precum și întreprinderi care construiesc infrastructură privată de AI și organizații care își dezvoltă propriile modele de inteligență artificială.

Rezultatele financiare au depășit cu mult așteptările

Dell a generat 43,8 miliarde de dolari în venituri în primul trimestru, comparativ cu 23,3 miliarde de dolari cu un an înainte. Aceasta a depășit semnificativ estimările consensuale de pe Wall Street de aproximativ 35,5 miliarde de dolari.

Rentabilitatea a fost și mai impresionantă. EPS ajustat a ajuns la 4,86 dolari, cu mult peste așteptările analiștilor de 2,99 dolari.

Alte aspecte importante includ:

Venitul operațional a crescut cu 154% , ajungând la 4,2 miliarde de dolari .

Venitul net a crescut cu 194% , ajungând la 3,2 miliarde de dolari .

Profitul brut a crescut cu 57% , ajungând la 7,9 miliarde de dolari .

Aceste rezultate arată că Dell nu numai că vinde mai mult hardware, ci beneficiază și de marjele mai mari ale produselor de infrastructură AI.

Infrastructura AI impulsionează întreaga afacere a centrelor de date

Segmentul cu cea mai bună performanță rămâne Infrastructure Solutions Group (ISG), care include servere, echipamente de rețea și sisteme de stocare.

Veniturile ISG au crescut cu 181% față de anul precedent, atingând un nivel record de 29 de miliarde de dolari, în timp ce venitul operațional a urcat cu 206%, ajungând la 3,1 miliarde de dolari.

Este important de menționat că expansiunea nu se limitează la serverele de AI. Veniturile din serverele tradiționale și soluțiile de rețea au crescut cu 92%, ajungând la 8,5 miliarde de dolari.

Acest lucru reflectă o tendință mai amplă de modernizare a infrastructurii, pe măsură ce marile întreprinderi își extind capacitatea de calcul și își modernizează centrele de date pentru a susține sarcinile de lucru ale AI. Conducerea a remarcat, de asemenea, că ascensiunea sistemelor de inferență AI și a celor bazate pe agenți crește cererea pentru procesoare tradiționale, care îndeplinesc multe sarcini de sprijin alături de acceleratoarele GPU.

Dell construiește un ecosistem AI complet

Strategia Dell se extinde mult dincolo de vânzarea de servere. Compania dezvoltă o platformă AI cuprinzătoare care include infrastructură, stocare, gestionarea datelor și soluții integrate dezvoltate împreună cu parteneri strategici.

Parteneriatele actuale includ:

NVIDIA

Google Cloud

OpenAI

xAI

Palantir

ServiceNow

Mistral

CrowdStrike

Una dintre inițiativele emblematice ale Dell este Dell AI Factory cu NVIDIA, care permite întreprinderilor să implementeze medii de AI în afara platformelor de cloud public.

Aceasta răspunde unei tendințe majore din industrie, pe măsură ce organizațiile adoptă din ce în ce mai mult implementări de AI la sediu, din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor, eficiența costurilor și conformitatea cu reglementările.

Și divizia de PC-uri revine la creștere

Deși inteligența artificială atrage cea mai mare parte a atenției investitorilor, Dell a înregistrat rezultate solide și în divizia sa tradițională de PC-uri.

Veniturile din Client Solutions Group (CSG) au crescut cu 17%, ajungând la 14,6 miliarde de dolari.

Segmentul de PC-uri comerciale a generat venituri de 13 miliarde de dolari, în creștere cu 18%, marcând al șaptelea trimestru consecutiv de creștere.

Conducerea a subliniat că o mare parte din baza globală de PC-uri instalate are acum mai mult de patru ani, creând un ciclu natural de upgrade. Cererea suplimentară este determinată de migrarea întreprinderilor la Windows 11 și de interesul crescând pentru PC-urile cu AI.

Oferta, nu cererea, este principala constrângere

Unul dintre cele mai notabile mesaje din partea conducerii a fost că cererea nu mai este factorul limitativ pentru creștere.

Dell a indicat penuria de:

memorie DRAM

memorie flash NAND

procesoare

diverse componente pentru centrele de date

Potrivit lui Jeff Clarke, compania continuă să opereze într-un mediu inflaționist și ajustează periodic prețurile. În același timp, mulți clienți își accelerează achizițiile pentru a-și asigura capacitatea infrastructurii pentru următorii câțiva ani.

Situația seamănă cu etapele inițiale ale boom-ului cloud computing, când penuria de componente a devenit principalul obstacol pentru furnizorii de infrastructură.

Dell își majorează previziunile pentru întregul an

Conducerea a îmbunătățit semnificativ perspectivele financiare.

Dell se așteaptă acum la:

Venituri de 165–169 miliarde de dolari

Aproximativ 60 de miliarde de dolari din venituri din servere AI

EPS ajustat de aproximativ 17,90 dolari

În termeni practici, aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 27 de miliarde de dolari a veniturilor prognozate, comparativ cu previziunile anterioare.

Pentru al doilea trimestru, Dell se așteaptă la:

Venituri de 44–45 miliarde de dolari

Venituri din servere AI de aproximativ 15,5 miliarde de dolari

Dell se conturează ca unul dintre cei mai mari câștigători ai boom-ului AI

Nu cu mult timp în urmă, investitorii priveau Dell în primul rând ca pe un producător de computere personale. Cele mai recente rezultate demonstrează că această companie a evoluat într-unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură care alimentează ecosistemul AI. Un portofoliu de comenzi record, o creștere accelerată în toate segmentele majore de afaceri și proiecția conducerii de 60 de miliarde de dolari în venituri din AI sugerează că ciclul de investiții în sectorul inteligenței artificiale generative se află încă în stadii incipiente. Pentru Dell, provocarea principală nu mai este găsirea de clienți, ci asigurarea unui număr suficient de componente pentru a satisface volumul fără precedent al cererii. După cum se poate observa în grafic, acțiunile Dell au înregistrat o creștere semnificativă de aproape 130% de la începutul anului, dar o deschidere cu 40% mai mare ar indica un rezultat anual și mai mare, apropiat de o creștere de 200% de la începutul anului.

Sursa: xStation5