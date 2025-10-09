Acțiunile Delta Airlines se apreciază după publicarea rezultatelor financiare✈️

Aspecte esențiale Rezultatele financiare ale Delta Air Lines au depășit estimările

Prețul crește cu 6% în pre-sesiune

Marjele operaționale sunt acum de 10%

60% din venituri provin de la clienții premium

Delta Airlines a publicat astăzi, înainte de începerea sesiunii, rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului, care s-au dovedit a fi mai bune decât așteptările analiștilor. Investitorii au reacționat cu entuziasm, acțiunile companiei aeriene crescând cu peste 6% în tranzacțiile din pre-sesiune. Compania a înregistrat rezultate foarte solide, depășind estimările pieței atât în ceea ce privește câștigurile pe acțiune (1,71 față de 1,53), cât și veniturile (15,20 miliarde față de 15,04 miliarde). Delta și-a mărit profitul operațional la 1,7 miliarde de dolari, ceea ce corespunde unei marje operaționale de 10%. Acesta este un rezultat impresionant în contextul industriei și al dimensiunii transportatorului. În același timp, compania aeriană continuă tendința de creștere a veniturilor operaționale, reducând în același timp nivelul datoriei, ceea ce îmbunătățește structura bilanțului și consolidează poziția financiară a companiei. Structura veniturilor, cu care compania s-a mândrit, este, de asemenea, demnă de remarcat. Până la 60% din venituri sunt generate de clienții din segmentul premium. Acest grup este deosebit de valoros pentru companie, deoarece este mai puțin sensibil la fluctuațiile economice și permite marje mai mari. Rezultatele Delta au și o dimensiune macroeconomică. Ele servesc ca un fel de test de lakmus pentru starea consumatorilor americani și cererea din partea companiilor. În contextul transparenței limitate a datelor economice din cauza închiderii parțiale a guvernului SUA, datele transportatorului oferă informații valoroase despre activitatea economică actuală și puterea cererii în sectorul serviciilor premium. Având în vedere rezultatele financiare impresionante, succesele operaționale și rețeaua de conexiuni excepțional de puternică, Delta Air Lines rămâne unul dintre cei mai bine gestionați transportatori de pe piață. Combinat cu o politică consistentă de dividende și o structură îmbunătățită a bilanțului, piața pare să preconizeze creșteri suplimentare ale valorii companiei, considerând-o un beneficiar stabil al revigorării transportului aerian global. DAL.US (interval zilnic) Sursa: xStation5 Din punct de vedere tehnic, prețul acțiunilor Delta Air Lines se situează în prezent în jurul valorii de 60 USD, ceea ce îl plasează într-un interval larg de consolidare observat în ultimele luni. Pentru ca inițiativa să fie preluată în mod decisiv de cumpărători, va fi necesar să se depășească rezistența cheie de la aproximativ 63 USD, care coincide cu nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Depășirea acestui prag ar putea deschide calea pentru creșteri suplimentare și ar putea stabili un nou maxim istoric peste pragul de 70 USD. În schimb, slăbiciunea persistentă a cererii și o potențială încălcare a suportului în apropierea nivelului de 55 USD, care coincide cu retragerea Fibonacci de 50%, ar putea provoca o depreciere suplimentară către minimele recente de aproximativ 50 USD, unde a apărut cererea instituțională în trecut.

