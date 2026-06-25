Acțiunile din sectorul apărării europene în panică 🚩 Ce urmează pentru sectorul înarmării din Europa?

Companiile europene din sectorul apărării se confruntă cu o presiune puternică de vânzare după ce guvernul german a decis să anuleze programul de fregate F126. Acțiunile companiilor germane Rheinmetall, Hensoldt și Renk au înregistrat o scădere bruscă, trăgând în jos întregul sector european al apărării, pe măsură ce investitorii reevaluează riscurile legate de ciclul de reînarmare al Europei și de perspectivele sale pe termen lung. Decizia Berlinului demonstrează că, chiar și pe fondul creșterii rapide a bugetelor de apărare, achizițiile publice rămân extrem de politizate, supuse schimbărilor de priorități militare și vulnerabile la modificările strategiei guvernamentale.

Merită menționat faptul că acțiunile din sectorul apărării se află deja sub presiune de ceva timp, puternicul impuls ascendent al sectorului părând să se estompeze după câțiva ani de câștiguri excepționale. În urma acordului preliminar dintre SUA și Iran, un alt eveniment de tip „lebădă neagră” – și potențial mult mai semnificativ – pentru industrie ar putea fi evoluțiile războiului din Ucraina. După mai bine de patru ani de conflict și impas continuu pe câmpul de luptă, atât Rusia, cât și Ucraina ar putea fi în cele din urmă împinse spre negocieri de presiunile economice și politice tot mai mari.

Corecția în curs din sectorul apărării ilustrează faptul că investițiile în apărare sunt mult mai complexe decât simpla achiziție de acțiuni ale companiilor care beneficiază de cheltuieli militare mai mari. Programele individuale de achiziții pot fi amânate, renegociate sau chiar anulate dacă guvernele ajung la concluzia că alte priorități de apărare oferă un randament mai bun al investiției. Întrebarea cheie acum este dacă, în cazul în care conflictul din Europa de Est se va potoli în cele din urmă, guvernele europene vor rămâne suficient de angajate în onorarea angajamentelor lor de investiții pe termen lung în domeniul apărării.

Piaței i-a fost reamintit cine este adevăratul client

Indiferent de perspectivele pe termen lung ale sectorului și de faptul că tensiunile geopolitice rămân ridicate la nivel global, catalizatorul imediat al valului de vânzări a fost decizia Berlinului de a renunța la programul pentru șase fregate F126, un contract estimat la peste 12 miliarde de euro. În loc să continue cu proiectul întârziat și din ce în ce mai costisitor, Germania a optat pentru achiziționarea a opt fregate MEKO A-200 mai mici de la TKMS, invocând depășirile de costuri, întârzierile și necesitatea de a consolida mai rapid capacitățile navale.

Pentru investitori, acest lucru a servit ca un memento important că, chiar și în perioadele cu cheltuieli record în domeniul apărării, deciziile de achiziție rămân puternic influențate de politică, de schimbarea priorităților militare și de riscurile legate de execuția proiectelor. Aceasta este una dintre caracteristicile definitorii ale industriei de apărare. Guvernele sunt, practic, singurii clienți și pot schimba rapid prioritățile de cheltuieli între vehicule blindate, muniție, sisteme de apărare aeriană, drone, securitate cibernetică sau tehnologii spațiale.

O corecție după o creștere extraordinară

Cu doar câteva luni în urmă, companiile europene din domeniul apărării se numărau printre cei mai mari câștigători ai creșterii multianuale a pieței de capital de pe continent. Rheinmetall, Leonardo, Saab, BAE Systems, Thales și Hensoldt au beneficiat toate de o creștere fără precedent a comenzilor militare în urma invaziei Rusiei în Ucraina și a creșterii constante a bugetelor de apărare ale țărilor NATO.

Cu toate acestea, o astfel de creștere extraordinară a ridicat și așteptările investitorilor la niveluri foarte exigente. Drept urmare, orice informație care ridică îndoieli cu privire la execuția proiectelor, calendarul contractelor sau creșterea viitoare a veniturilor a început să declanșeze reacții disproporționat de puternice pe piață.

Analiștii subliniază că capitalizarea de piață a Rheinmetall a scăzut cu peste 10 miliarde de euro în urma anunțului privind F126, chiar dacă valoarea economică a contractului anulat a fost considerabil mai mică. Acest lucru sugerează că actuala corecție nu se referă doar la pierderea unui singur proiect, ci reflectă mai degrabă o reevaluare mai amplă a așteptărilor privind creșterea viitoare.

Înseamnă oare că Europa este pe cale să reducă cheltuielile de apărare? În acest stadiu, există puține dovezi care să susțină un astfel de scenariu.

Cu toate acestea, investitorii ar putea să ia din ce în ce mai mult în calcul această posibilitate, având în vedere peisajul politic în schimbare din țări precum Italia, Regatul Unit și chiar Germania.

În ciuda corecției recente, fundamentele pe termen lung rămân solide. Membrii NATO au convenit să crească treptat cheltuielile legate de apărare și securitate până la 5% din PIB până în 2035, cu 3,5% alocați cheltuielilor militare convenționale și un procent suplimentar de 1,5% dedicat infrastructurii, logisticii, securității cibernetice și rezilienței naționale în sens larg.

În același timp, Europa se confruntă în continuare cu mai multe nevoi structurale de investiții, printre care:

reconstituirea stocurilor de muniție epuizate prin sprijinul militar acordat Ucrainei,

modernizarea echipamentelor militare învechite,

extinderea capacității naționale de producție în domeniul apărării,

creșterea investițiilor în apărarea aeriană, sistemele fără pilot și tehnologiile spațiale.

Acest lucru sugerează că cheltuielile totale pentru apărare vor rămâne probabil la un nivel ridicat timp de mulți ani, chiar dacă structura acestor cheltuieli se va modifica semnificativ în timp.

Ce înseamnă acest lucru pentru investitori? Grafice îngrijorătoare pentru Rheinmetall și Hensoldt

Din perspectiva investițiilor, diversificarea veniturilor devine din ce în ce mai importantă. Companiile cu expunere în mai multe segmente ale sectorului de apărare — de la vehicule blindate și muniție la sisteme radar, electronică militară, drone și tehnologii avansate de apărare — sunt, în general, mai puțin vulnerabile la deciziile individuale de achiziții.

În ciuda vânzărilor masive actuale, majoritatea analiștilor continuă să creadă că ciclul de reînarmare al Europei se va extinde până în următorul deceniu. Evoluțiile recente ar trebui privite în primul rând ca o reamintire a naturii politice a achizițiilor din domeniul apărării, mai degrabă decât ca o dovadă că boom-ul cheltuielilor europene pentru apărare a luat sfârșit.

Analizând evoluția prețului acțiunilor celor doi mari contractori germani din domeniul apărării, Rheinmetall și Hensoldt, ambele companii au înregistrat acum o scădere de peste 50% față de maximele respective. Această inversare bruscă a împins prețurile acțiunilor lor înapoi la nivelurile înregistrate ultima dată în primăvara anului 2025, evidențiind cât de dramatic s-a schimbat sentimentul investitorilor față de acest sector.

Sursă: xStation5

Rheinmetall continuă să înregistreze o rentabilitate operațională puternică, marja sa operațională ajungând la aproximativ 17,1%, în ciuda corecției în curs a prețului acțiunilor. EBITDA trimestrial rămâne volatil, dar a înregistrat mai multe valori record în ultimele trimestre, reflectând amploarea crescândă a executării contractelor. În același timp, acțiunea a scăzut cu peste 39% de la începutul anului și cu peste 45% în ultimul an, în timp ce evaluarea sa rămâne ridicată, cu un raport P/E de aproximativ 60. În ansamblu, graficul evidențiază decalajul tot mai mare dintre fundamentele operaționale solide ale companiei și deteriorarea sentimentului investitorilor.

Sursă: XTB Research

Veniturile Rheinmetall aproape s-au dublat din 2020, ajungând la aproape 10 miliarde EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la aproximativ 696 milioane EUR. În același timp, ROIC s-a îmbunătățit până la aproximativ 16,6%, rămânând cu mult peste WACC-ul de 11,7% al companiei, ceea ce indică faptul că Rheinmetall continuă să creeze valoare pentru acționari. În ciuda acestor fundamentale financiare solide, acțiunea se află într-o corecție profundă după raliul record anterior. Acest lucru sugerează că investitorii se concentrează în prezent mai mult pe riscul unei creșteri mai lente a comenzilor în viitor decât pe performanța financiară istorică puternică a companiei.

Sursă: XTB Research

Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB