Acțiunile Ferrari aproape de minimul ultimilor 2 ani 📉

Acțiunile Ferrari (RACE.IT) au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii aproape doi ani (23 luni), ajungând la 312,90 euro, după o nouă retrogradare din partea analiștilor. Oddo BHF a redus ratingul pentru a doua oară în această săptămână, coborându-l de la „Outperform” la „Neutral” și reducând ținta de preț de la 430 euro la 340 euro. Retrogradarea se datorează în parte lansării mai lente decât se aștepta a modelului F80; prognoza de livrare pentru 2026 a fost redusă de la 250 la 200 de unități. Oddo a redus, de asemenea, estimarea EBIT pentru 2026 cu 3,4%, indicând că rezultatele ar putea rămâne sub consens. Anterior, Morgan Stanley a retrogradat și Ferrari, reducând ținta de preț la 367 USD și indicând o creștere limitată a volumului până în 2030. Potrivit analiștilor, strategia de protejare a exclusivității mărcii este pozitivă, dar implică o creștere mai moderată pe termen scurt.

Se preconizează că creșterea veniturilor Ferrari va rămâne sub 5% în următoarele trei trimestre, în principal din cauza încetinirii livrărilor și a întârzierilor în lansarea de noi modele. Morgan Stanley a subliniat, de asemenea, incertitudinea legată de viitorul model electric și preocupările continue cu privire la valorile reziduale, care limitează în prezent multiplicatorii de evaluare ai companiei.

De la începutul anului, acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 25%; previziunile privind câștigurile au fost revizuite în jos, iar multiplicatorii de evaluare s-au corectat față de maximele de anul trecut.

Analiștii Jefferies au redus, de asemenea, ținta de preț a Ferrari de la 345 euro la 310 euro, menținând un rating „Hold”, întrucât acțiunile se tranzacționează aproape de minimul din ultimele 52 de săptămâni, după o scădere de 20% în ultimele șase luni.

Retrogradarea reflectă previziunile revizuite pentru 2026, Jefferies luând în calcul ritmul constant al lansărilor de noi modele planificate de Ferrari pentru anul viitor.

Firma se așteaptă ca aceste lansări să reducă temporar livrările de vehicule și să exercite presiune asupra marjelor din cauza creșterii cheltuielilor de depreciere și amortizare. Obiectivul de preț redus reflectă dificultățile de evaluare care pot persista, întrucât estimările consensuale continuă să fie revizuite în jos.

Jefferies prevede acum o creștere de 6,7% și un EPS de 9,32 euro în 2026, sub consensul pieței de 8,2% creștere și 10,05 euro EPS. Ferrari a obținut recent o facilitate de credit revolving de 350 de milioane de euro pentru scopuri generale corporative și de capital de lucru. Facilitatea a fost aranjată cu un consorțiu de douăsprezece bănci. Opinia analiștilor cu privire la Ferrari rămâne mixtă, recomandările actuale fiind următoarele: Morgan Stanley a retrogradat acțiunile la Equalweight, invocând creșterea limitată a volumului până în 2030.

UBS a ridicat ținta de preț la 563 USD și a menținut ratingul „Cumpărare”, argumentând că obiectivele de creștere ale Ferrari sunt conservatoare.

Goldman Sachs a inițiat acoperirea cu un rating „Cumpărare”, așteptându-se ca Ferrari să depășească consensul în 2026 și 2027, datorită creșterii prețurilor medii de vânzare. Morgan Stanley a inițiat, de asemenea, acoperirea listării europene a Ferrari cu un rating „Equalweight” și o țintă de preț de 367 EUR. Sursa: xStation 5

