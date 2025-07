Acțiunile Freeport-McMoRan scad cu 4% pe fondul retrogradării Morgan Stanley 📉

Acțiunile Freeport-McMoRan (FCX.US) au scăzut cu aproape 4% în tranzacțiile de marți, pe fondul retrogradării Morgan Stanley, care afectează sentimentul investitorilor, în ciuda contextului favorabil pentru prețurile cuprului și aurului. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor crescânde că recentul raliu al acțiunilor ar putea fi deja reflectat în mare parte în optimismul pe termen scurt, lăsând un potențial de creștere limitat în opinia unor strategii de piață. Morgan Stanley se așteaptă ca tarifele de 50% aplicate de SUA asupra cuprului să afecteze cererea, punând presiune pe activitatea Freeport. Morgan Stanley retrogradează Freeport-McMoran la „Equalweight” Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Banca de investiții a redus ratingul Freeport de la Overweight la Equalweight , invocând un raport risc-recompensă mai echilibrat. În ciuda creșterii țintei de preț la 54 USD (de la 45 USD), Morgan Stanley consideră că recentul avânt al prețului acțiunilor — care se situează în prezent în jurul valorii de 46 USD — lasă un spațiu limitat pentru creșteri pe termen scurt.

Analiștii au subliniat că, deși fundamentele pe termen lung rămân atractive, puțini factori de creștere imediată se întrevăd la orizont. Acest lucru temperează entuziasmul după o randament de 20,8% de la începutul anului , conform datelor InvestingPro.

Freeport se tranzacționează în prezent la 5,1x EBITDA estimată pentru 2026 și 12,3x EPS estimat pentru 2026, ceea ce rămâne sub media multiplilor pe 5 ani , dar creșterea a adus acțiunile mai aproape de valoarea justă.

Deși se așteaptă ca Freeport să beneficieze de tarifele anticipate ale SUA la importurile de cupru , care ar putea crește prețurile interne ale cuprului COMEX, unii analiști devin mai precauți. În mod deosebit, Citi a menținut un rating neutru , în timp ce Morgan Stanley a subliniat, de asemenea, potențialul limitat de creștere pe termen scurt.

Mai multe case de brokeraj, printre care Raymond James , au evidențiat expunerea Freeport la riscul de reglementare și jurisdicțional în Indonezia , care rămâne o considerație strategică pentru investitorii globali care urmăresc baza de active pe termen lung a companiei.

În timp ce firme precum Stifel (țintă de 56 USD) și CFRA (țintă de 57 USD) și-au consolidat opiniile optimiste, retrogradarea de astăzi a creat un consens mai divizat în rândul analiștilor , influențând psihologia pieței pe termen scurt. Scăderea de astăzi a acțiunilor Freeport pare să fie mai puțin legată de fundamentele economice și mai mult de poziționare și așteptări. După o creștere puternică în acest an, piața se adaptează la ideea că o nouă creștere ar putea fi dificilă fără catalizatori noi. Sursa: xStation5

