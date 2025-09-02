Acțiunile InPost scad după publicarea ultimelor rezultate, pe fondul disputei în curs cu Allegro

InPost a publicat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2025, care nu au îndeplinit așteptările analiștilor și au primit reacții mixte din partea investitorilor. EBITDA ajustată a companiei s-a ridicat la 1 miliard PLN, ușor peste consensul pieței de 990 milioane PLN. Veniturile au crescut cu până la 34,7% față de anul precedent, ajungând la 3,5 miliarde PLN, ceea ce este cu siguranță încurajator și demonstrează o expansiune continuă și o scară tot mai mare a operațiunilor. Cu toate acestea, scăderea profitului net este îngrijorătoare, deoarece acesta s-a ridicat la 254 milioane PLN, cu 21% mai puțin decât în anul precedent și, de asemenea, sub prognoza de 322,7 milioane PLN. Rezultate financiare pentru al doilea trimestru al anului 2025: Profit net: 254 milioane PLN (-21% față de aceeași perioadă a anului trecut, previziune: 322,7 milioane PLN)

Venituri: 3,5 miliarde PLN (+34,7% față de aceeași perioadă a anului trecut)

EBITDA ajustat: 1 miliard PLN (+12% față de aceeași perioadă a anului trecut, previziune: 990 milioane PLN)

Marja EBITDA: 28,2% (scădere de peste 5 puncte procentuale)

Volumul coletelor: 324 milioane (+23% față de anul precedent), o parte semnificativă provenind de pe piețele internaționale Scăderea prețului acțiunilor InPost după publicarea rezultatelor se datorează în parte îngrijorărilor legate de presiunile asupra costurilor, în special legate de integrarea companiei britanice de curierat Yodel, care afectează profitabilitatea. În plus, analiștii indică o încetinire clară a creșterii volumului de colete pe piața poloneză, care a scăzut de la 10% în primul trimestru la 6% în prezent. Combinate cu concurența crescândă și presiunea asupra prețurilor, aceste factori limitează potențialul de îmbunătățire a profitabilității. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sentimentul negativ este influențat și de disputa juridică în curs cu Allegro. InPost solicită plata unei penalități contractuale de aproape 99 milioane PLN, acuzând Allegro că împiedică clienții să aleagă livrarea prin InPost. Allegro respinge aceste acuzații, iar cazul se așteaptă să fie soluționat în instanța de arbitraj până la sfârșitul anului 2026. În ciuda acestui fapt, ambele companii continuă cooperarea operațională, în special în perioada premergătoare sărbătorilor. Principalul motor al creșterii veniturilor InPost a fost performanța pe piețele internaționale, în special în Regatul Unit. Pentru prima dată, peste jumătate din veniturile Grupului InPost au provenit din afara Poloniei, confirmând eficacitatea strategiei internaționale a companiei, subliniată de conducerea acesteia. În al doilea trimestru al anului 2025, InPost a livrat 324 de milioane de colete, ceea ce reprezintă o creștere de 23% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Marea Britanie, unde veniturile au crescut cu până la 177% față de anul precedent. Acest lucru s-a datorat în principal integrării companiei britanice de curierat Yodel, care s-a alăturat grupului InPost și și-a consolidat semnificativ prezența pe piața locală. Creșterea a fost observată și în segmentul zonei euro (+10% față de anul precedent), acoperind piețe precum Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg, Spania, Portugalia și Italia. În ciuda provocărilor de pe piața internă și a presiunilor asupra costurilor, InPost planifică o expansiune agresivă și își propune să instaleze peste 14.000 de noi dulapuri pentru colete în 2025. O parte semnificativă a acestor dispozitive va fi implementată pe piețele internaționale, cu accent special pe Marea Britanie, țările Benelux și Peninsula Iberică. Compania se așteaptă ca acest lucru să determine o creștere a veniturilor de 30-40% și o creștere a EBITDA de 20-25% pentru întregul an. Această strategie subliniază importanța cheie a expansiunii internaționale ca principal motor de creștere al companiei, care poate compensa provocările și încetinirea pieței poloneze. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."